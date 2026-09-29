Sf. Antim Ivireanul, sărbătorit la Râmnicu Vâlcea: Cuvântul se face punte între oameni și popoare, spune IPS Varsanufie

„Cuvântul, sfințit prin iubire, se face punte a comuniunii dintre oameni și dintre popoare”, a subliniat duminică Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, cu prilejul sărbătorii Sfântului Antim Ivireanul, ocrotitorul eparhiei.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Râmnicu Vâlcea, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodor, Mitropolit de Akhaltzike și Tao Klarjeti, din Biserica Ortodoxă a Georgiei.

Arhiepiscopul Râmnicului a arătat că venirea Sfântului Antim Ivireanul în Țara Românească a devenit „una dintre acele binecuvântate întâlniri ale istoriei cu lucrarea lui Dumnezeu”.

„Născut în Georgia, în binecuvântatul ținut al Udei, Sfântul Antim avea să fie smuls de timpuri potrivnice din sânul patriei sale, despărțit de casa părintească și trecut prin amărăciunea robiei. Și totuși, ceea ce părea a fi o frângere a vieții sale avea să se prefacă într-o chemare la sfințenie, în mijlocul unui popor căruia avea să-i ofere neprețuitele sale daruri”.

„Drumul Sfântului Antim, de la Ude la Constantinopol, de la Constantinopol către Țara Românească, poate fi contemplat ca un drum prin care Dumnezeu a adunat, în chip minunat, darurile unui fiu al Georgiei și le-a făcut roditoare pentru Biserica Mântuitorului Hristos în pământul românesc”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Ierarh georgian cu suflet românesc

Referindu-se la activitatea sfântului ierarh, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a arătat preocuparea pentru ca „limba rugăciunii să fie limba inimii poporului” în Biserică.

„Sfântul Ierarh Antim a slujit unei necesități profund pastorale: aceea ca omul care intră în biserică să nu rămână străin de cuvântul pe care îl aude, ci să poată participa la taina rugăciunii”.

„Prin traducere, prin tipărire și prin răspândirea cărților de cult, Sfântul Antim a contribuit la apropierea dintre cuvântul liturgic și înțelegerea credinciosului, dintre adevărul mărturisit de Biserică și viața concretă a comunității”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, arhiepiscopul a amintit lucrarea Sfântului Antim Ivireanul la Râmnic: „Lucrarea sa a avut puterea de a așeza aici semințele unei tradiții cărturărești și duhovnicești care avea să rodească în generațiile următoare și să confere acestei cetăți denumirea de capitală a tipografilor.

„Pentru Sfântul Antim, slujirea arhierească a reprezentat chemarea de a-și așeza întreaga viață ca jertfă înaintea Mântuitorului Hristos,într-o neîncetată dăruire de sine”.

Cetățean de onoare

La finalul slujbei, Arhiepiscopul Varsanufie a primit titlul de Cetățean de onoare al orașului Adigeni din Georgia, aflat în apropiere de locul nașterii Sfântului Antim Ivireanul.

Distincția i-a fost înmânată de Înaltpreasfințitul Părinte Teodor, care a arătat buna colaborare care există între cele două țări.

Din partea Arhiepiscopiei Râmnicului, Mitropolitul de Akhaltzike și Tao Klarjeti a primit o replică a cârjei arhierești a Sfântului Antim Ivireanul.

Slujba a marcat finalul lunii dedicate ierarhului și prieteniei între poporul român și cel georgian. În cadrul manifestărilor, a fost pusă piatra de temelie a unei noi biserici, care va fi ocrotită de Sf. Gavriil Georgianul.