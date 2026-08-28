Arhim. Ioan Meiu a participat la Sfânta Liturghie de la Biserica din Ghetsimani, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Arhimandritul Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superiorul Așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, a participat vineri la Sfânta Liturghie, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului după calendarul nerevizuit.

Slujba a fost oficiată la Biserica din Ghetsimani de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, împreună cu ierarhi, clerici, reprezentanți ai altor Biserici Ortodoxe și preoți veniți cu grupuri de pelerini din România.

Pelerini la Ghetsimani

Arhimandritul Ioan Meiu a evidențiat numărul însemnat de credincioși care au participat anul acesta la manifestările dedicate praznicului, în pofida dificultăților provocate în ultimii ani de situația de securitate din regiune.

„Sărbătoarea din anul acesta a Adormirii Maicii Domnului, aici, în Patriarhia Ierusalimului, a adunat destul de mulți pelerini pentru ultimii ani în care au fost probleme legate de securitatea acestei zone și pe fondul războiului din Orientul Mijlociu”, transmis reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte pentru Basilica.ro.

„Toți ne-am adunat și am cinstit-o pe Maica Domnului la mormântul ei, la Ghetsimani, într-o frumoasă și solemnă Sfântă Liturghie”.

O chemare în Țara Sfântă

Arhimandritul Ioan Meiu i-a îndemnat pe credincioși să vină în pelerinaj la Ierusalim pentru a se închina la Mormântul Domnului și la Mormântul Maicii Domnului și pentru a cunoaște celelalte locuri sfinte legate de viața și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Dorim tuturor românilor ca Maica Domnului să fie ocrotitoare a noastră, a tuturor, și să mijlocească la tronul lui Dumnezeu pentru noi”, a mai spus reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Manifestările liturgice dedicate sărbătorii în Patriarhia Ierusalimului s-au desfășurat în mai multe zile și au cuprins o procesiune cu icoana Adormirii Maicii Domnului până la Mormântului Maicii Domnului din Ghetsimani și slujba Prohodului.

Foto credit: Arhim. Ioan Meiu