Arhiepiscopul Pimen a fost pomenit la Suceava, de sărbătoarea sfântului său ocrotitor

Arhiepiscopul Pimen, trecut la cele veșnice în urmă cu șase ani, a fost pomenit joi la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, de sărbătoarea Sfântului Pimen cel Mare, ocrotitorul său spiritual.

Parastasul a fost oficiat la altarul exterior al lăcașului de cult de un sobor de clerici din care au făcut parte arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, arhid. Vasile Demciuc, consilier eparhial la Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură bisericească, și alți slujitori ai catedralei.

Părintele Vasile Demciuc a evocat viața și activitatea arhiepiscopului care a păstorit aproape trei decenii eparhia Sucevei.

„Datorită lucrului bine făcut, din frică de Dumnezeu și responsabilitate față de neam, dar, mai ales, din pricina iubirii părintești pe care a experiat-o deplin, cu sobrietate, evitând orice denaturare de natură psihologică, Arhiepiscopul Pimen nu s-a temut de moarte, ci s-a pregătit pentru ea, a așteptat-o ca pe propria sa sărbătoare, ziua marii treceri, întoarcerea acasă”.

Arhiepiscopul Pimen

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen s-a născut în anul 1929, la Greabănu, județul Buzău, și a primit la botez numele de Vasile.

În anul 1951 a fost tuns în monahism, primind numele Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, iar în 1957 a fost hirotonit ieromonah. A urmat studiile Institutului Teologic Universitar din București și apoi pe cele ale Universității din Köln, Germania.

Între 1974 și 1978 a fost stareț la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, iar în perioada 1978-1979 a slujit la Reprezentanța Patriarhiei Române de la Ierusalim.

În urma reînființării Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în data de 24 ianuarie 1991 a fost ales arhiepiscop al acestei eparhii, fiind instalat la Suceava în 3 martie 1991.

În cele aproape trei decenii de slujire ca arhiepiscop, IPS Pimen s-a implicat în lucrarea pastoral-misionară și în proiectele social-filantropice. A redeschis mănăstiri închise în perioada regimului comunist, a fost alături de ctitorii de biserici și a ajutat la zidirea unor noi lăcașuri de cult. Le-a oferit adăpost persoanelor vârstnice, i-a sprijinit pe cei singuri sau abandonați și le-a fost alături celor aflați în nevoie.

A trecut la cele veșnice în 20 mai 2020.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților