Mănăstirea din Poiana Răftivanilor și-a sărăbătorit în avans hramul

Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Poiana Răftivanilor, județul Suceava, și-a sărbătorit duminică hramul, cu două zile înaintea praznicului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, în altarul exterior din curtea bisericii.

Preasfinția Sa a explicat Pilda nunții fiului de împărat și a vorbit despre chemarea lui Dumnezeu adresată tuturor oamenilor, Întruparea Mântuitorului și pregătirea sufletească necesară participării la Sfânta Liturghie.

În cadrul slujbei, teologul Alexandru Andrei Rusu Melinte a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Sfântul Dimitrie” din Cornul Luncii, județul Suceava.

Ca semn al recunoștinței obștii, ierarhului i-a fost oferită o bederniță brodată cu chipul sfântului său ocrotitor. Primarul orașului Dolhasca, Decebal Dumitru Isachi, a primit un exemplar al Sfintei Scripturi îmbrăcat în piele, pentru sprijinul acordat așezământului.

Istorie de peste 170 de ani

Protosinghelul Natan Țurcan, starețul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” – Poiana Răftivanilor, a mulțumit ierarhului, clericilor, credincioșilor și celor care sprijină refacerea vieții monahale.

Părintele stareț a subliniat că așezământul monahal este un loc „unde poate tot omul îndurerat și plin de greutăți, să-și plece genunchiul înaintea Maicii Domnului”.

Biserica din Poiana Răftivanilor a fost ctitorită în secolul al 19-lea de boierii Lupu și Nicolae Răftivanu, cu scopul de a deveni biserica principală a unui așezământ monahal. Lăcașul a fost construit cu patru turle, element arhitectural rar întâlnit în Moldova.

Ansamblul a fost afectat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar în perioada comunistă viața monahală a fost restricționată. În 1 martie 2025, biserica a fost organizată ca mănăstire.