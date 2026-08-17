Arhiepiscopul Atanasie despre Sfinții Martiri Brâncoveni: O adevărată icoană a Bisericii de acasă

„Familia Brâncovenilor rămâne peste veacuri o adevărată icoană a Bisericii de acasă”, a spus duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt.

Înaltpreasfinția Sa a oficat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Arhiepiscopul Atanasie a vorbit despre mărturia Sfinților Martiri Brâncoveni, subliniind că aceștia sunt cinstiți de Biserică pentru statornicia lor în credință.

„Biserica îi cinstește ca mărturisitori ai lui Hristos, ca oameni care au arătat, în ceasul celei mai grele încercări, că credința nu poate fi negociată, conștiința nu poate fi înrobită, iar iubirea de Dumnezeu este mai puternică decât frica de moarte”.

Ierarhul a arătat că, în momentul martiriului, Sfântul Constantin Brâncoveanu și fiii săi au ales să păstreze credința, deși pierduseră puterea, averea și libertatea: „În fața sabiei, ei nu au apărat un tron pământesc, o avere sau o slavă trecătoare, ci comoara cea mai de preț a vieții lor: legătura vie cu Hristos”.

Sf. Maria Brâncoveanu și mucenicia inimii

Anul acesta, alături de Sfinții Martiri Brâncoveni este cinstită pentru prima dată și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat răbdarea și credincioșia cu care aceasta a purtat suferința după martiriul soțului și al fiilor săi.

„În persoana ei vedem că există și o alt fel de mucenicie: aceea a inimii care continuă să iubească, să nădăjduiască și să rămână credincioasă lui Dumnezeu după ce jertfa s-a împlinit”.

Pornind de la exemplul familiei Brâncovenilor, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși la statornicie în mărturisirea credinței, arătând că mucenicia poate lua și forma fidelității cotidiene față de adevăr și de Evanghelie.

„Nu toți vom fi chemați la mucenicia sângelui, dar fiecare este chemat la mucenicia conștiinței: să rămână statornic în adevăr, să nu-și vândă credința pentru avantaje trecătoare și să-L mărturisească pe Hristos prin viața sa”.

Duminica Migranților Români

În aceeași zi a fost marcată și Duminica Migranților Români, sărbătorită în prima duminică după Adormirea Maicii Domnului. Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie s-a adresat românilor din diaspora prezenți la Mănăstirea Brâncoveni și a atras atenția asupra păstrării familiei și a vieții duhovnicești.

„Dacă, pentru a câștiga lumea întreagă, ajungem să ne pierdem familia, atunci am pierdut tocmai ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat mai de preț”, a avertizat arhiepiscopul.

Predica integrală a Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie poate fi citiă aici.

Mulțumiri și recunoștință

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sebastian i-a mulțumit ierarhului pentru participarea la hram, evidențiind legătura dintre românii din țară și comunitățile românești din diaspora.

Mănăstirea Brâncoveni are o istorie de mai multe secole, fiind refăcută în 1494 de boierii Craiovești.

Sfântul Constantin Brâncoveanu, care și-a petrecut aici o parte din copilărie și adolescență, a restaurat ulterior așezământul monahal, iar Biserica mare „Adormirea Maicii Domnului” a fost sfințită în 15 august 1699.

Foto credit: Episcopia Slatinei și Romanaților