Duminica Migranților Români: Biserica se roagă pentru cei 5,7 de milioane de români din diaspora

Biserica Ortodoxă Română îi pomenește în rugăciune, în prima duminică după Adormirea Maicii Domnului, pe românii stabiliți peste hotare. Aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în diaspora, potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe.

Inițiativa a fost instituită inițial în 2006 de Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar ulterior a fost extinsă la nivelul întregii Patriarhii prin hotărârea Sfântului Sinod din 25-26 februarie 2009.

Adevărate cămine duhovnicești

În mesajul transmis anul acesta cu prilejul Duminicii Migranților Români, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat grija Bisericii pentru românii care trăiesc departe de țară și pentru familiile acestora.

„Biserica îi poartă în rugăciune pe toți fiii și fiicele ei, care, din diferite motive sau în împrejurări dificile ale vieții, și-au părăsit locurile natale pentru a se stabili, temporar sau permanent, în altă țară”.

Patriarhul României a subliniat că „parohiile ortodoxe românești din afara României au devenit adevărate cămine duhovnicești, locuri în care credința ortodoxă, limba română și tradițiile româneşti sunt păstrate și transmise copiilor și tinerilor. Ele constată că, în biserică, românii din străinătate se simt ca acasă”.

Fenomenul migrației din România

Instituirea acestei duminici a venit în contextul creșterii numărului românilor stabiliți peste hotare. După aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, o componentă importantă a activității Bisericii Ortodoxe Române a devenit consolidarea comunităților românești din diaspora, prin înființarea de noi eparhii și parohii.

Aceste comunități au, pe lângă rolul liturgic și pastoral, și o importantă dimensiune culturală și socială. În cadrul parohiilor sunt organizate activități prin care copiii și tinerii pot păstra legătura cu limba română, credința ortodoxă și tradițiile românești.

Importanța fenomenului migrației românești a fost evidențiată și de datele internaționale, România fiind statul din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în afara granițelor. Sunt peste 3 milioane de români care trăiesc legal în statele Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene