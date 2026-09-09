Arhiepiscopul Varsanufie despre Nașterea Maicii Domnului: Descoperă taina lucrării lui Dumnezeu în viața omului

„Nașterea Preasfintei Fecioare din Sfinții și Drepții Ioachim și Ana descoperă înaintea noastră taina lucrării lui Dumnezeu în viața omului”, a subliniat marți Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului la hramul Mănăstirii Dintr-un Lemn din județul Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că sărbătoarea nu amintește doar un moment din istoria mântuirii, ci arată felul în care Dumnezeu pregătește, în chip tainic, împlinirea planului Său pentru oameni.

„Prin nașterea Pururea Fecioarei Maria a fost pregătită venirea în lume a Celui necuprins, iar neamul omenesc s-a apropiat de taina cea mai presus de minte, în care Dumnezeu S-a făcut Om, pentru ca omul să fie ridicat la comuniunea cu Dumnezeu”.

Totodată, Arhiepiscopul Râmnicului a arătat că istoria Sfinților Ioachim și Ana pune în lumină lucrarea harului divin.

„Din rugăciunea lor îndelungată, din răbdarea încercării și din nădejdea păstrată înaintea lui Dumnezeu s-a născut cea care avea să devină Maica Vieții. Astfel, Dumnezeu a arătat că ceea ce părea cu neputință înaintea oamenilor a devenit început al unei lucrări mai presus de înțelegere”.

O binecuvântare sfântă

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a arătat că Nașterea Maicii Domnului trebuie înțeleasă în strânsă legătură cu taina Întrupării.

„Cinstirea pe care Biserica o aduce Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se naște din însăși mărturisirea tainei Întrupării Fiului. Cu cât Biserica pătrunde mai adânc în taina aceasta, cu atât mai limpede vede locul unic pe care Maica Domnului îl ocupă în iconomia mântuirii”.

„În Maica Domnului, Biserica vede începutul pregătirii firii omenești pentru primirea lui Dumnezeu, iar în Mântuitorul Hristos contemplă împlinirea acestei lucrări dumnezeiești: iubirea lui Dumnezeu Care Se pleacă spre făptura Sa pentru a o ridica, a o vindeca și a o uni cu Sine”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Râmnicului a explicat imaginea liturgică a Preasfintei Fecioare Maria ca „cer mai larg decât cerurile”, prin care Biserica exprimă minunea că Dumnezeu Cel necuprins s-a întrupat.

„Praznicul Nașterii Maicii Domnului ne cheamă să pătrundem, cu smerenie și cu mintea luminată de credință, în adâncul tainei iconomiei dumnezeiești, acolo unde lucrarea cea din veac a lui Dumnezeu se descoperă treptat în istorie ca pregătire pentru Întruparea Fiului și pentru mântuirea neamului omenesc”, a spus la final Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.