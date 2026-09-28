Asociația Monumentum a redat Chișinăului bustul avocatului Emanuil Gavriliță, promotor al identității românești

Asociația Monumentum a inaugurat vineri, în fața sediului central al Judecătoriei Chișinău, bustul avocatului Emanuil Gavriliță, promotor al identității românești.

Bustul, sculptat după schița arhitectului Mihail Andrieș, a fost instalat în fața Judecătoriei Chișinău și sfințit de un sobor de preoți din Mitropolia Basarabiei.

Inaugurarea a beneficiat de prezența președintelui Judecătoriei Chișinău, Valeriu Arhip, a președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Anatolie Barbacar, și a numeroși membri ai breslei juriștilor.

Evenimentul a fost moderat de Mihai Cozniuc, iar momentele artistice au fost oferite de Fanfara Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și de elevii Liceelor „Vasile Alecsandri” și „Elena Alistar” din oraș. Copiii au recitat poezii închinate limbii române și luptei pentru identitatea națională.

O statuie exilată

Avocatul Iulian Rusanovschi, președintele Asociației Monumentum, a explicat, pentru TVR Moldova, odiseea bustului instalat în memoria patriotului într-o perioadă de răscruce a istoriei:

„A fost sculptat de Alexandru Plămădeală și inaugurat în 1939, evacuat în România, reîntors în 1941 la Chișinău, evacuat la Craiova în 1944, unde s-a pierdut urma lui, și în 2025 am reușit într-un final să turnăm bustul în bronz”, a relatat avocatul Iulian Rusanovschi.

„Ne-am propus să reconstituim cele patru busturi care au existat cândva în fața sediului Corpului 3 Armată din Chișinău, ridicate toate de Pantelimon Halippa.”

Un model pentru noi

Patriotul Emanuil Gavriliță a fost descris pentru TVR Moldova și de doi invitați de pe cele două maluri ale Prutului.

„Un om care, înțelegând că latinitatea era în tranșee, atât în răsăritul, cât și în vestul României, s-a hotărât să facă puțină lumină românească, neolatină asupra teritoriului ocupat în 1812 de ruși”, a declarat Mircea Cosma, președintele Societății Cultural-Istorice „Mihai Viteazul” din Ploiești, prezent la eveniment.

„Un etalon pentru avocații de astăzi, dar a avut și un rol foarte important pe timpul Rusiei țariste”, a precizat și Anatolie Barbacar, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Monumentul a fost refăcut cu sprijinul Uniunii Avocatilor din Republica Moldova , care a finanțat postamentul, a Diac. Toader Gavriliță , a Societății Istorico-Culturale „Mihai Viteazul”, a Fundației Myosotis și a Biroului de avocați „Rusanovschi Iulian și Partenerii”. Instalarea a fost realizată de antreprenorii Adrian și Ion Boldurescu .

Despre Emanuil Gavriliță

Avocatul Emanuil Gavriliță, fost judecător la Soroca, a fondat și condus prima publicație românească de la Chișinău – ziarul „Basarabia” (1905-1906), fapt pentru care ocupanții ruși i-au instrumentat 16 cauze penale în epocă.

A trecut la Domnul în 1910, fiind înhumat la Baxani, Soroca. În 1931, la 25 de ani de la apariția ziarului „Basarabia”, Pantelimon Halippa și Ioan Râșcanu au decis să-i facă un bust fondatorului.

Din 2010, Asociația Obștească Monumentum a reconstituit peste 80 de monumente dedicate eroilor români. Printre acestea se numără busturi ale Regelui Ferdinand I, Monumentul celor trei martiri din Parcul Catedralei din Chișinău, monumente ale grănicerilor și monumentul Reginei Maria.