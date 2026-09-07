Aproximativ 110 copii au început noul an școlar la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române

Aproximativ 110 copii au început luni noul an școlar la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române din București.

Deschiderea a fost marcată prin săvârșirea slujbei de Tedeum, la care au participat copiii, părinții, educatorii și ceilalți angajați ai instituției de învățământ.

„Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu”

Slujba a fost oficiată de părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale, și de părintele Ciprian-Valentin Chirițoiu, managerul Grădiniței „Buna Vestire”.

În cadrul ceremoniei de deschidere, părintele consilier patriarhal a citit mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia începutului de an școlar.

„Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică şi pentru popor. Prin educaţia lor creştină, ei pot deveni nu doar buni cetăţeni ai patriei terestre, ci şi cetăţeni ai patriei cereşti, adică sfinţi în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei opt sfinți din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu”, a transmis Patriarhul României.

„Un loc în care se simte iubit, ocrotit și încurajat”

Profesoara Corina Olinici, directoarea Grădiniței „Buna Vestire” din Capitală, le-a urat bun-venit părinților și copiilor și a prezentat corpul profesoral.

„Deschidem oficial noul an școlar și ne bucurăm să ne revedem și să îi avem din nou pe cei mici în grădiniță. Pentru unii dintre copii este un început nou, iar pentru alții este o revenire într-un loc deja cunoscut. Ne dorim ca fiecare copil să găsească aici un loc în care să se simtă iubit, ocrotit și încurajat”.

„Credem că un copil care începe drumul educației cu Dumnezeu în suflet pornește cu o temelie puternică, iar o comunitate care își așază lucrarea sub ocrotirea lui Dumnezeu găsește puterea de a merge mai departe chiar și atunci când drumul nu este întotdeauna ușor”, a subliniat directoarea instituției de învățământ.

Grădinița „Buna Vestire”

Grădinița „Buna Vestire” din Capitală a fost înființată în primăvara anului 2020, când clădirea a fost binecuvântată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Deși nu este confesională, ea se bazează pe valorile creștine, cu scopul de a oferi o educație integrală celor mici.

Instituția de învățământ a Patriarhiei Române promovează o învățare integrală, motivantă, activă și creativă, cu accent pe valorile culturale, morale și religioase care au contribuit la formarea identității românești și europene.

Grădinița organizează regulat activități tematice și serbări. Adresa instituției este Str. Episcopul Chesarie, nr. 9, Sector 4, București.