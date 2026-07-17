Familia Sf. Vasile cel Mare va fi sărbătorită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română

Biserica Ortodoxă Română va sărbători duminică pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții marelui ierarh, bunica sa, Sfânta Macrina cea Bătrână, precum și cinci dintre copiii lor: Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Grigorie de Nyssa, Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina.

Sărbătoarea a fost instituită în contextul Anului omagial-comemorativ 2026, familia Sf. Vasile cel Mare fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an.

Modele de viețuire creștină

Familia Sfântului Vasile cel Mare este considerată unul dintre cele mai cunoscute modele de viețuire creștină din istoria Bisericii. Părinții au crescut zece copii în dreapta credință și în viață virtuoasă, iar opt dintre membrii familiei au fost canonizați.

Sfântul Vasile cel Mare s-a remarcat prin apărarea credinței ortodoxe împotriva arianismului, prin activitatea sa filantropică și prin moștenirea teologică și liturgică lăsată Bisericii. A întemeiat spitale și așezăminte pentru săraci și bolnavi și a păstrat legături cu creștinii de la nordul Dunării, trimițând misionari în Dacia și cerând moaștele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău.

Fratele său, Sfântul Grigorie de Nyssa, este cinstit ca unul dintre marii teologi ai Ortodoxiei și participant la cel de-al Doilea Sinod Ecumenic, iar Sfântul Petru al Sevastiei a contribuit la întărirea credinței ortodoxe și la organizarea vieții bisericești din vremea sa.

Sfânta Cuvioasă Macrina, sora mai mare a Sfântului Vasile, este cunoscută pentru viața sa ascetică și pentru rolul pe care l-a avut în formarea duhovnicească a fraților săi. Alături de Sfântul Vasile, a întemeiat comunități monahale în Pont și a devenit un model de rugăciune, milostenie și slujire.

Sfințenia odrăslește sfințenie

În Cuvântul înainte la Calendarul Ortodox 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arată că „familia Sfântului Vasile cel Mare ne oferă un exemplu remarcabil despre cum sfințenia odrăslește sfințenie”.

„Sărbătoarea comună a membrilor familiei Sfântului Vasile cel Mare este cunoscută în tradiția ortodoxă încă din secolul al 19-lea, iar Biserica Ortodoxă a Greciei a rânduit oficial această prăznuire în anul 1998. În Biserica Ortodoxă Română, Soborul Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare a fost instituit prin hotărârea Sfântului Sinod din 1 iulie 2025 și va fi sărbătorit pentru prima dată în 19 iulie 2026”, se arată în sinaxarul sărbătorii.

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care conține rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sărbătorii.

Foto credit: Basilica.ro