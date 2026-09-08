PS Teofil Trotușanul a pus piatra de temelie a unei noi biserici la Giurgeni: Aceasta devine un templu preasfânt

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a pus luni piatra de temelie a unei noi biserici în satul Giurgeni din județul Neamț.

Viitorul lăcaș de cult, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, va deservi nou-înființata parohie și va deveni „un templu preasfânt în care Însuși Dumnezeu se coboară să asculte rugăciunile”.

Slujba a avut loc după Vecernia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, oficiată la Mănăstirea din Giurgeni, cu prilejul hramului așezământului monahal.

„În continuarea acestei sărbători și a slujbei pe care am săvârșit-o în această seară, cea a Vecerniei Mari și a Litiei, vom merge să punem un început pentru o biserică ce se va zidi în satul Giurgeni și pe care nădăjduim că Dumnezeu va binecuvânta să o primească din mâinile noastre omenești”, a spus ierarhul.

Biserica, loc al întâlnirii cu Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat semnificația duhovnicească a ridicării unui lăcaș de cult, subliniind că zidirea unei biserici depășește dimensiunea unei construcții materiale.

„Atunci când se zidește o casă a lui Dumnezeu, aceasta devine un templu preasfânt în care Însuși Dumnezeu se coboară să asculte rugăciunile și să primească jertfele noastre”.

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să mijlocească pentru acest început nou și să vedem ducerea la bun sfârșit al acestui lăcaș pentru satul Giurgeni”, a mai spus Preasfinția Sa.

Sărbătoare a nădejdii

Cu prilejul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, episcopul vicar a evidențiat rolul Preasfintei Fecioare Maria în istoria mântuirii, numind sărbătoarea „un praznic al nădejdii și al bucuriei” și, „un praznic al familiei, dar și unul al mănăstirilor”.

„Din părinții Ioachim și Ana, cei înaintați în vârstă, împotriva legilor și a regulilor omenești, Dumnezeu începe să lucreze mântuirea oamenilor prin Preasfânta Născătoare, începătoarea acestei mântuiri”, a explicat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Până în prezent, locuitorii din Giurgeni nu au avut un lăcaș parohial propriu, participarea la slujbele liturgice desfășurându-se la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”.