Sediul Protopopiatului Roman a fost sfințit: Toți sunteți aici pentru că ați contribuit la ridicarea acestui așezământ

Sediul Protopopiatului Roman a fost sfințit joi, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și amenajare, în cadrul unei ceremonii oficiate de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului și Episcopul vicar Teofil Trotușanul.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat caracterul comunitar al lucrării și implicarea clericilor în realizarea acesteia.

„Toți sunteți aici pentru faptul că ați contribuit, într-o formă sau alta, la ridicarea și dotarea acestui așezământ atât de reprezentativ”.

La eveniment au participat peste 120 de preoți ai Protopopiatului Roman și membri ai administrației eparhiale.

Slujire și comuniune

Manifestarea a început la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman, unde Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat Sfânta Liturghie. La finalul slujbei, clericii au mers în procesiune către sediul protopopiatului, unde l-au întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

După tăierea panglicii inaugurale, părintele Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial, a dat citire actului de sfințire, iar cei doi ierarhi au binecuvântat spațiile destinate activităților administrative, pastorale, culturale și social-filantropice.

„Am întocmit un hrisov pe care l-am semnat astăzi în mod festiv și din conținutul căruia veți înțelege ceea ce s-a petrecut aici de-a lungul anilor. El devine astfel o primă filă din cronica acestui Protopopiat”, a spus arhiepiscopul.

La rândul său, părintele protopop de Roman, Dan Alexandru Antoce, a arătat că proiectul a avut un efect care depășește transformarea propriu-zisă a clădirii, contribuind la apropierea preoților din protopopiat.

„Am reușit să zidim sau să rezidim un sediu, o clădire, niște cărămizi unele peste altele, dar, pe lângă aceasta, eu cred că am zidit un protopopiat spiritual. Modul în care această clădire ne-a unit pe fiecare dintre noi, ne-a adus mai aproape și ne-a dat o identitate este cea mai mare împlinire”.

Distincții pentru implicarea în proiect

Pentru contribuția în realizarea lucrărilor, părintele Dan Alexandru Antoce a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea”.

La finalul evenimentului, protopopul Romanului le-a oferit celor doi ierarhi și reprezentanților autorităților medalii aniversare.

La ceremonia de sfințire au participat Daniel-Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, Laurențiu-Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, viceprimarul municipiului Roman, precum și alți reprezentanți ai administrației locale și județene.