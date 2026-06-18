Literatura română ajunge în atenția publicului chinez la un târg internațional de carte de la Beijing

Literatura română ajunge în atenția publicului chinez la a 32-a ediție a Beijing International Book Fair, desfășurat în perioada 17–21 iunie, informează Institutul Cultural Român.

În cadrul târgului, vizitatorii pot descoperi peste 300 de volume, reprezentative pentru literatura contemporană, dar și pentru domenii precum istoria, filosofia, arta, economia și patrimoniul cultural.

Cărțile provin de la numeroase edituri românești și oferă o imagine amplă asupra producției editoriale actuale din România.

Standul național oferă și informații despre programele de finanțare derulate de Institutul Cultural Român prin Centrul Național al Cărții, destinate susținerii traducerilor și promovării internaționale a autorilor români.

Dialog cultural româno-chinez

Programul României la Beijing va include lansări de carte, întâlniri profesionale și evenimente dedicate schimburilor culturale dintre cele două țări.

Printre momentele importante se numără lansarea ediției chineze a volumului „Grădini austere” de Aura Christi, precum și prezentarea traducerii în limba chineză a basmului eminescian „Făt-Frumos din Lacrimă”.

Totodată, va fi prezentat volumul „Cuprins de o liniște adâncă” al scriitorului Gao Xing, tradus în limba română.

Un alt punct de interes îl reprezintă prezentarea unui volum dedicat Culturii Cucuteni, una dintre cele mai vechi civilizații europene, precum și un eveniment consacrat literaturii contemporane din Republica Moldova.

Distincție internațională pentru un editor român

Participarea României la ediția din acest an a târgului este marcată de acordarea unei importante distincții internaționale lui Andrei Potlog, director al Editurii Ideea Europeană.

Acesta a primit premiul Special Book Awards of China, cea mai înaltă recunoaștere acordată de statul chinez personalităților din afara țării care au contribuit la promovarea culturii chineze și la dezvoltarea programelor de traducere și schimb editorial.

Distincția, instituită în anul 2005 de autoritățile chineze, recompensează contribuțiile remarcabile la consolidarea dialogului cultural internațional și la apropierea dintre diferite spații culturale prin intermediul cărții.

Prezența României la Târgul Internațional de Carte de la Beijing reflectă interesul constant pentru promovarea literaturii române peste hotare și pentru dezvoltarea cooperării culturale dintre Europa și Asia, prin intermediul editorilor, traducătorilor și creatorilor de cultură.

Foto credit: Facebook / Beijing International Book Fair (BIBF)