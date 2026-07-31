Elevii români au obținut trei medalii de bronz la Olimpiada Internațională de Economie 2026, desfășurată la Shenzhen, în China, unde au concurat 56 de echipe.

Medaliile au fost câștigate de Radu Nedea, de la International British School of Bucharest, Robert Bercea, de la British International School of Timișoara, și Iustin Alexandru Gheorghe, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești.

Din echipa României au mai făcut parte Giorgio Filippo Sforza, de la International School of Bucharest, și Iris Voinea, de la Cambridge School of Bucharest.

Lotul a fost coordonat de profesorul Cristian Gheorghe, coordonator academic al Centrului Român pentru Excelență în Economie (RECE).

Anul acesta s-au acordat 21 de distincții

Rezultatul de anul acesta ridică bilanțul României la 21 de distincții obținute în opt participări la Olimpiada Internațională de Economie: patru medalii de argint, 15 medalii de bronz și două mențiuni de onoare. Competiția este dedicată liceenilor și testează competențe de economie, finanțe și rezolvarea unui studiu de caz de business.

„România are elevi capabili să concureze la cel mai înalt nivel atunci când pregătirea academică, profesorii dedicaţi şi mediul privat lucrează împreună. Pentru noi, succesul nu înseamnă doar participarea la o competiţie internaţională, ci construirea unui parcurs prin care elevii descoperă economia ca limbaj al lumii reale: decizii, politici publice, finanţe, strategie şi responsabilitate”, a declarat pentru Ziarul Financiar, Alexandra Dache, Ph.D., Director RECE.

Între 3 și 6 august, Bucureștiul va găzdui prima etapă mondială a International Business and Finance Olympiad, fondată și organizată de Centrul Român pentru Excelență în Economie.

Foto credit: Facebook / Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești