Mănăstirea Hurezi va fi promovată la Beijing printr-o expoziție dedicată patrimoniului brâncovenesc. Manifestarea va fi găzduită la sediul Institutului Cultural Român din capitala Chinei și va fi deschisă miercuri.

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul face parte dintr-un program cultural care pune în valoare unul dintre cele mai reprezentative monumente ale patrimoniului românesc înscrise pe lista UNESCO.

Intitulată „Mănăstirea Hurezi: România în UNESCO 70”, expoziția va fi deschisă publicului începând de miercuri și va putea fi vizitată până în data de 24 septembrie.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere fotografii din arhiva așezământului monahal, imagini care documentează etapele succesive de restaurare, precum și icoane realizate de maicile din mănăstire. Totodată, vor fi prezentate obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din muzeul mănăstirii, alături de albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia.

Curatoriată de maica Ambrozia Șerban, stareța Mănăstirii Hurezi, de maica Macrina Avram și de Andreea-Ema Stoian, expoziția evidențiază rolul așezământului vâlcean ca centru de spiritualitate, educație și creație artistică.

Conferințe despre patrimoniul brâncovenesc

Programul cultural include și două conferințe dedicate moștenirii culturale lăsate de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și provocărilor actuale din domeniul conservării patrimoniului.

Sâmbătă, 27 iunie, la sediul ICR Beijing, Stavrofora Ambrozia Șerban și Monahia Macrina Avram vor susține conferința „Constantin Brâncoveanu – Cultură și Sfințenie”, consacrată personalității domnitorului român, cunoscut atât pentru activitatea sa culturală, cât și pentru mărturisirea credinței până la moarte.

O a doua întâlnire academică este programată pentru 29 iunie și va aborda aspecte legate de restaurarea patrimoniului religios din România și China.

Conservarea patrimoniului

Conferința „Dialoguri pe teme de restaurare: Mănăstirea Hurezi și Complexul rupestru Mogao (Dunhuang)” va reuni specialiști români și chinezi preocupați de conservarea patrimoniului mural.

Evenimentul, organizat în colaborare cu Universitatea Peking, va propune o analiză comparativă a metodelor de restaurare aplicate în cele două spații culturale și va evidenția importanța cooperării internaționale în protejarea patrimoniului.

Programul va fi completat de proiecția documentarului „Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia”, care va fi urmată de o sesiune de dialog cu Stavrofora Ambrozia Șerban și Monahia Macrina Avram.

Prin aceste manifestări culturale, patrimoniul spiritual și artistic al Mănăstirii Hurezi este prezentat publicului chinez ca parte a valorilor reprezentative ale culturii românești și ale moștenirii europene protejate de UNESCO.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului