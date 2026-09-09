PS Benedict i-a binecuvântat pe cei peste 700 de elevi ai Liceului Ortodox din Zalău: Sunteți bucuria și lumina noastră

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i-a binecuvântat luni pe cei peste 700 de elevi ai Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău. „Voi sunteți bucuria și lumina noastră și cei care ne responsabilizați”, le-a spus ierarhul la începutul noului an școlar.

Manifestarea a început cu oficierea slujbei de Tedeum de către Episcopul Sălajului, în prezența elevilor, profesorilor și părinților.

Preasfinția Sa s-a adresat copiilor și tinerilor, subliniind responsabilitatea pe care aceștia o așază asupra adulților:

„Pentru ca noi cei mari să reușim să vă creăm contextul cel mai prielnic pentru o creștere frumoasă, armonioasă, prin care să vă prezentați bine în fața lumii ca elevi ai școlii noastre, iar mai târziu ca absolvenți de seamă, în contextul și în spațiul în care Dumnezeu vă va îndrepta pașii spre a face lucrarea lor”.

Înființarea unei noi specializări

Un moment important al deschiderii noului an l-a reprezentat extinderea ofertei educaționale a liceului. Pr. prof. Călin Ciurbe, directorul instituției, a anunțat inaugurarea primei clase cu profil umanist, specializarea filologie.

„Adresăm un bun venit călduros primei generații de filologi. Voi sunteți pionierele și pionierii acestui drum”.

„Ați ales un profil dedicat cuvântului, literaturii și culturii, iar noi suntem convinși că veți demonstra cum frumusețea cunoașterii umaniste și profunzimia credinței se completează armonios”, a subliniat părintele director.

„Educația are o misiune aparte”

În cadrul festivității a fost subliniată și importanța colaborării dintre școală și familie, precum și preocuparea pentru dezvoltarea unei oferte educaționale adaptate nevoilor elevilor.

Inspectorul de religie Mioara Gudea, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, a vorbit despre misiunea educației într-o instituție confesională: „Astăzi deschidem nu doar porțile unui nou an școlar, ci și un nou capitol din povestea acestei școli. O școală în care cartea și credința, cultura și valorile creștine, exigența și iubirea față de aproapele trebuie să lucreze împreună”.

„La Liceul Ortodox, educația are o misiune aparte, aceea de a forma nu doar minți strălucite, ci și suflete frumoase”, a adăugat cadrul didactic.

În cadrul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău funcționează și Grădinița cu program prelungit „Licurici”, precum și Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”.