La Treznea au fost comemorați martirii masacrului din 1940: O localitate pe care Dumnezeu a sfințit-o prin înaintași

Comunitatea din Treznea, județul Sălaj, i-a comemorat miercuri pe cei 86 de martiri din masacrul din 1940. Momentul a marcat împlinirea a 86 de ani de la tragicul eveniment.

Programul a început cu oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială de către părintele vicar eparhial Claudiu Nechita, care a spus că „localitatea aceasta este o localitate pe care Dumnezeu a sfințit-o prin înaintași, făcând din ea un reper”.

Iubirea și memoria martirilor

Părintele Claudiu Nechita a subliniat importanța pomenirii în Biserică, explicând că Sfânta Liturghie nu este o simplă rememorare a trecutului, ci aduce înaintea lui Dumnezeu atât jertfa înaintașilor, cât și prezentul celor care îi pomenesc.

„Sfânta Liturghie este locul acela sau momentul acela în care Dumnezeu rupe cerul și face ca trecutul să vină în prezent și prezentul să se împlinească în viitor. Adică să trăim veșnicia lui Dumnezeu aici, pe pământ”.

Referindu-se la cei 86 de martiri, părintele vicar a explicat că localitatea sălăjeană păstrează mărturia celor care au fost uciși „doar pentru faptul că erau români”, iar pomenirea lor îi așază în comuniunea Bisericii de astăzi.

„Îl aducem pe Dumnezeu în inima noastră, dar, în același timp, îi aducem și pe înaintașii dumneavoastră. Pentru că în Liturghie, vă reamintesc, suntem în timpul acela al veșniciei lui Dumnezeu în care nu mai există trecut”, a spus clericul.

Totodată, părintele Claudiu Nechita a evidențiat responsabilitatea urmașilor de a păstra vie mărturia celor care au pătimit: „Să faceți mărturisirea că Îl cunoașteți pe Dumnezeu și că amintirea Lui și a martirilor îi face vii și pe ei, și pe noi, în Liturghia cerească”.

Slujbă de comemorare

Programul comemorativ a continuat la Cimitirul Eroilor, unde a fost săvârșită slujba de pomenire la mormântul comun al celor uciși în 1940 și la Monumentul Martirilor din centrul localității.

La manifestări au participat reprezentanți ai administrației locale și județene, ai instituțiilor publice și ai structurilor militare, precum și locuitori ai comunei și urmași ai victimelor.

Cu acest prilej, părintele Claudiu Nechita a transmis mesajul Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Pornind de la întrebarea adresată de Dumnezeu lui Cain după uciderea lui Abel, „unde este fratele tău”, ierarhul a evidențiat responsabilitatea omului față de aproapele.

„La Treznea, această întrebare capătă greutatea unei istorii concrete. În urmă cu 86 de ani, oameni care aparțineau aceleiași comunități omenești au fost scoși, prin logica urii, din această legătură elementară a fraternității”, a transmis Preasfinția Sa.

Episcopul Sălajului a subliniat că una dintre formele cele mai grave ale răului este pierderea capacității de a-l vedea pe celălalt ca persoană: „Credința creștină ne spune că omul poartă chipul lui Dumnezeu. Din această afirmație se naște o întreagă etică a vieții împreună. Nu avem înaintea noastră mase, categorii sau etichete, ci persoane”.

Părintele Traian Costea

Preasfințitului Părinte Benedict l-a evocat pe preotul Traian Costea, una dintre victimele masacrului. Potrivit mărturiilor, cunoscând limba maghiară, a ieșit din locul în care se adăpostise, încercând să vorbească celor înarmați și să oprească violențele, dar a fost împușcat.

„Preotul care își slujise comunitatea prin cuvânt a încercat, în fața violenței, tot prin cuvânt să salveze. Nu știm ce ar fi spus dacă ar fi fost ascultat. Știm însă că a ieșit în întâmpinarea celor înarmați cu încrederea că mai există încă o cale către conștiința omului”, a transmis ierarhul.

Preasfinția Sa a arătat că memoria martirilor din Treznea trebuie păstrată „cu adevăr și cu luciditate”, iar comemorarea trebuie să contribuie la asumarea unei responsabilități pentru prezent.

„Întrebarea adresată lui Cain rămâne, peste veacuri, și pentru noi: Unde este fratele tău? Răspunsul pe care îl dăm nu se măsoară numai prin cuvintele rostite la o comemorare, ci prin felul în care alegem să trăim împreună și să ne purtăm unii față de alții”.

Masacrul de la Treznea

În data de 9 septembrie 1940, după ocuparea nordului Transilvaniei de către Ungaria horthystă în urma Dictatului de la Viena, satul Treznea a fost locul unui masacru în care și-au pierdut viața 86 de români, între care copii, femei, bărbați și vârstnici.

Printre victime s-au aflat nouă militari români demobilizați, învățătorii Aurelia și Lazăr Cosma, precum și preotul Traian Costea.

Memoria martirilor este păstrată prin monumentul ridicat în centrul satului în 1984 și prin mormântul comun din cimitir. Preotul Traian Costea a fost deshumat și reînhumat în curtea bisericii pe care a slujit-o, prin grija părintelui paroh Trandafir Vid.

În 1995, Treznea a primit oficial statutul de „Comuna-martir”, iar în 2005 școala din localitate a fost numită în memoria dascălilor martiri Aurelia și Lazăr Cosma.