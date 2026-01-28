Mai multe organizații de mediu au lansat un apel public pentru apărarea și conservarea biodiversității din România

Mai multe organizații non-guvernamentale au redactat și publicat, săptămâna trecută, un apel adresat autorităților de stat și opiniei publice, pentru conservarea biodiversității și naturii, în general, din România.

Potrivit semnatarilor apelului, domeniul conservării biodiversității este neglijat de o perioadă lungă de timp și este nevoie de o atenție sporită din partea instituțiilor care au atribuții în acest sens.

„Este clar că valorile biodiversității și capitalul natural al țării impun o atenție mult mai mare din partea instituțiilor cu atribuții și nu o renunțare la demersurile necesare pentru conservarea naturii, așa cum se întâmplă în momentul de față”.

„Serviciile ecosistemice, oferite de biodiversitate, care asigură suportul dezvoltării economice și vieții în general, nu pot fi subestimate. Ariile naturale protejate, care ocupă un sfert din teritoriul național, nu sunt în continuare administrate într-un mod adecvat, în timp ce biodiversitatea acestora se degradează accelerat”, se precizează în apel.

Probleme profunde

În continuare, autorii semnalează „cauzele de bază, profunde”, care stau la baza stagnării din domeniul biodiversității: este vorba despre dezinteresul factorilor decizionali sau lipsa alocării fondurilor necesare acestui domeniu.

„Atât timp cât aceste cauze esențiale nu sunt rezolvate, atunci nici subiectele complexe, de tipul infringementului privind natura sau declararea zonelor de protecție strictă și extinderea siturilor Natura 2000, precum și privitor la managementul eficient al ariilor protejate sau planul de restaurare, nu își vor găsi o rezolvare adecvată”.

„În lipsa unui interes real, conservarea este doar mimată. Pentru ratarea obiectivelor privind conservarea biodiversității nu este considerat nimeni răspunzător, fiind întotdeauna inventate alibiuri”.

„Absența restructurării, de mult așteptată, pentru conservarea biodiversității, în paralel cu reformele promovate în ultimul timp, pentru Regia Națională a Pădurilor (RNP) și Administrația Națională Apele Române (ANAR), demonstrează încă odată importanța scăzută acordată biodiversității, în contextul mai larg al protecției mediului din țara noastră”, se precizează în document.

Oportunități irosite

Semnatarii cer autorităților să înființeze un post de Secretar de Stat care să aibă atribuții în conservarea biodiversității, „politica domeniului fiind făcută de mai mult timp de către Secretarul general sau consilierii ministeriali”.

Mai mult, susțin semnatarii, țara noastră a ratat banii europeni alocați biodiversității prin diferite programe de finanțare.

„Foarte relevant și de o gravitate foarte mare este neaccesarea de către ANANP / ANMAP și MMAP a finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta C2 din Pilonul I, pentru Păduri și protecția biodiversităţii. S-a reușit absorbția doar a 5% din totalul de 370 milioane de euro”, transmite documentul.

Nici fondurile proprii ale instituțiilor nu sunt folosite potrivit legii și „nu s-au cheltuit deloc pentru realizarea unor măsuri de conservare concrete în ariile naturale protejate, așa cum prevede legea. Din cauza lipsei acute de inițiativă, cea mai mare parte din aceste fonduri au fost virate la bugetul de stat la sfârșitul anului”.

Cine sunt semnatarii apelului

Totodată, este necesară revenirea la principiul „poluatorul plătește”, care, în opinia semnatarilor apelului, acum nu este respectat.

„Încălcarea flagrantă a principiului poluatorul plătește conduce în mod clar la degradarea naturii și nerespectarea dreptului, garantat de constituție, la un mediu sănătos, care se bazează pe serviciile ecosistemice ale naturii, atât de subestimate de statul român”, notează autorii.

În concluzie, apelul public are rolul „de a ne adresa autorităților responsabile (MMAP și ANMAP), dar și Guvernului și Președinției României, cât și tuturor celor implicați mediuși interesați de conservarea biodiversității în România, inclusiv presa. Vom reveni periodic cu astfel de informări și solicitări, funcție de evoluțiile instituționale și financiare ale domeniului”.

Printre semnatarii documentului se numără: UNESCO Pro Natura, Asociația Agent Green, Greenpeace România, Societatea Ornitologică Română, Asociația Ecolegal, Fundația Eco-Civia, Asociația Altitudine și alte nouă organizații non-guvernamentale, precum și persoane fizice.

