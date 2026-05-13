Primul defibrilator automat din Gherla a fost pus de către o asociație filantropică ortodoxă: O șansă în plus la viață

Primul defibrilator extern automat (DAE) destinat intervențiilor de urgență în cazurile de stop cardio-respirator a fost inaugurat marți în municipiul Gherla, la inițiativa Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a reprezentanților Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj, a autorităților locale și a credincioșilor din municipiu.

Aparatul a fost amplasat într-o zonă intens circulată, la intrarea în Parcul Mare din Gherla, pe peretele exterior al Magazinului Bisericesc Ortodox, și a fost pus în funcțiune printr-o demonstrație publică susținută de personal specializat al SAJ Cluj.

Biserica are grijă și de trup

Înaintea demonstrației, Preasfinția Sa a rostit o rugăciune de binecuvântare și a evidențiat rolul Bisericii în sprijinirea persoanelor aflate în suferință.

„Biserica nu se îngrijește numai de sufletele oamenilor, ci și de trupurile lor. Biserica întotdeauna a predicat iubirea, iubirea de semeni, iubirea de oameni, dar nu numai că a predicat, ci a și făcut ce a putut. Nu doar pentru binele sufletesc al oamenilor, ci și pentru binele trupesc”, a spus ierarhul.

Episcopul vicar a amintit și de tradiția filantropică a Bisericii, evocând instituțiile pentru bolnavi și săraci înființate încă din vremea Sfântului Vasile cel Mare.

„Și iată că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am adunat pentru a binecuvânta acest defibrilator care suntem convinși că îi va ajuta pe oamenii care au probleme cardiace”, a adăugat Preasfinția Sa.

Dispozitiv medical simplu

Directorul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, dr. Meda Maria Bodea, a explicat că astfel de dispozitive sunt deja o practică standard în numeroase țări europene.

„Este un dispozitiv medical simplu pentru a putea fi folosit de orice persoană fără pregătire medicală în caz de stop cardiorespirator într-un spațiu public”, a declarat medicul pentru Trinitas TV.

Părintele Horea Niculae Baciu, vicepreședintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla, a subliniat dimensiunea umană și creștină a proiectului, făcând referire la pilda samarineanului milostiv.

„Acest prim defibrilator public nu este doar un aparat medical; el este, simbolic, vasul cu untdelemn pe care comunitatea noastră îl pune la dispoziția oricărui trecător aflat în suferință”.

„Primul defibrilator public din Gherla înseamnă o șansă în plus la viață pentru cei aflați într-o situație critică și un semn că, împreună, putem construi lucruri care contează cu adevărat. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ferească de momentele de cumpănă, iar acest aparat să rămână o mărturie a grijii noastre față de aproapele”, a adăugat preotul.

Ajută la menținerea vieții în momente critice

Vicepreședintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Gherla a anunțat că proiectul va continua și prin instalarea altor defibrilatoare externe automate, în special în apropierea bisericilor ortodoxe din oraș.

Aparatul poate fi utilizat de orice persoană, oferind instrucțiuni vocale clare pentru acordarea primului ajutor. Potrivit specialiștilor, intervenția în primele minute după un stop cardiorespirator poate crește semnificativ șansele de supraviețuire.

Pentru a vedea unde sunt amplasate în spațiile publice, accesați Harta Punctelor de Interes DSU sau descărcați aplicația DSU din Google Play sau App Store, și accesați secțiunea „Hartă”.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim