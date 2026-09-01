Ziua Limbii Române la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București

Ziua Limbii Române a fost marcată luni la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București. Invitații evenimentului, care a reprezentat și un omagiu adus scriitorilor români, au fost actrița Magda Catone și tânărul Rareș Prisacariu, public speaker.

Cei doi au interpretat mai multe poezii ale unor scriitori români și internaționali.

„Noi avem o săptămână dedicată pregătirilor împreună cu elevii înaintea unei oficializări a debutului în anul școlar în care vom intra”, a explicat pentru Trinitas TV dr. Monica Șerbănescu, fondatoarea și directoarea instituției de învățământ.

„A fost un moment excepțional și pentru copii, și pentru profesori, și cu siguranță chiar și pentru invitații noștri, fiindcă am pornit cu o rugăciune, am încheiat la fel. A fost așa, ca un buchet așezat într-o glastră și, pentru copii, un debut exemplar, aș zice eu. Pe de o parte, pentru că ne-am întâlnit cu limba română în frumusețea versurilor rostite de pe scenă și, pe de altă parte, în rugăciune.”

Momentul a beneficiat și de prezența Părintelui Nectarie Florin Busuioc, Protopopul Sectorului 3 al Capitalei, care a rostit un cuvânt de învățătură. Părintele protopop a subliniat că limba română este un tezaur care trebuie apărat în Școală și Biserică.

„Cred că limba română nu trebuie să fie sărbătorită numai pe data de 31 august, pentru că este limba noastră și trebuie să fie sărbătorită în fiecare zi”, a declarat și Rareș Prisacariu.

Evenimentul a făcut parte din Săptămâna Prieteniei, care se desfășoară înaintea începerii anului școlar, pentru a „reîmprieteni” elevii cu școala după vacanța mare.