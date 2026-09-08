Sub ocrotirea Maicii Domnului: Deschidere de an școlar la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din Capitală

Elevii și cadrele didactice de la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București au început noul an școlar cu rugăciune.

Festivitatea a fost deschisă cu intonarea Imnului de stat al României și a Imnului liceului (poezia „Rugăciune” de Mihai Eminescu). Imediat apoi a fost oficiată o slujbă de Te Deum.

Soborul a fost format din Părintele Florin Nectarie Busuioc, Protopopul Sectorului 3 Capitală, Părintele Alin Hotcoleanu, Parohul Bisericii „Sfântul Nicolae” – Negustori, și Părintele Marius Mihail Desagă, Parohul Bisericii „Sfântul Anton” – Curtea Veche, Paraclis Patriarhal.

„Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu funcțio­nează cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub grija deosebită a Bisericii, oferind excelență în educație. Este o școală europeană, este o școală care a dat elevi de prestigiu care studiază astăzi atât la universități din țară, cât și din străinătate”, a declarat părintele protopop Florin Nectarie Busuioc.

„Este un model de școală ortodoxă, pedagogică și, de ce nu, un model pentru lumea educației, un deschizător de drumuri al educației românești, europene și internaționale. Este astăzi un început frumos, mai ales că el se află sub oblăduirea Maicii Domnului. Mâine este o sărbătoare importantă, acum, la început de an bisericesc.”

Părintele Florin Nectarie Busuioc a precizat că Maica Domnului este ocrotitoarea instituției de învățământ și că, „într-o lume în care există atât de multă teamă, profesorul de religie aduce în inima copilului nădejdea că Hristos este aproape și că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă”.

Preocupare pentru formarea caracterelor

„Este foarte important pentru copiii de acum înainte să fie și ei parte din ceea ce numim noi construirea caracterului, fiindcă trăim într-o lume fără busolă”, a declarat, pentru Trinitas TV, prof. dr. Monica Șerbănescu, directoarea și fondatoarea instituției de învățământ.

„Și atunci discernământul de care noi vorbim mereu, trezvia aceasta pe care am învățat-o de la Sfinții Părinți, încercăm să le-o transmitem și lor, încercăm să ne-o educăm și noi, cei mari, și să rămânem privind cu ochii către Hristos, în așa fel încât să nu pierdem toată această frumusețe.”

Cu prilejul festivității de deschidere, pe holul de la parterul instituției de învățământ a fost organizată o expoziție semnată de Elena Murariu și dedicată Sfinților Martiri Brâncoveni, ale căror nume sunt purtate de câteva dintre clasele liceului.