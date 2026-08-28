Ziua Limbii Române va fi celebrată prin ateliere și întâlniri culturale în filialele Bibliotecii Metropolitane București

Biblioteca Metropolitană București marchează Ziua Limbii Române, sărbătorită anual în 31 august, printr-un program de activități desfășurate în filialele sale din toate sectoarele Capitalei.

Programul cuprinde ateliere de lectură și scriere creativă, întâlniri cu actori și scriitori, ateliere de teatru, provocări online și cluburi de lectură organizate în filialele Bibliotecii Metropolitane din toate sectoarele Bucureștiului.

Printre activități se numără prelegerea „Alixandria românească: legenda lui Alexandru Macedon și receptarea ei în spațiul românesc”, ateliere de lectură susținute de actori și scriitori, precum și întâlniri dedicate puterii vindecătoare a poveștilor și creativității prin cuvânt.

Potrivit organizatorilor, programul din acest an își propune să aducă în prim-plan limba română ca element esențial al identității culturale și al memoriei colective.

„Limba română trăiește prin oamenii care o vorbesc, o citesc, o scriu și o transmit mai departe. Biblioteca are un rol firesc în păstrarea acestei legături între generații, dar și în crearea unor contexte în care limba poate fi descoperită cu bucurie, curiozitate și creativitate”, a declarat Ramona Ioana Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane București.

Participarea la toate activitățile este gratuită, iar programul complet este disponibil pe site-ul Bibliotecii Metropolitane București.

Sărbătoare națională

Limba română este privită ca ax central al culturii, credinței și identității poporului român, fiind descrisă drept vehiculul prin care se transmite gândirea, cunoașterea, sensibilitatea și istoria unui neam și întreaga creație spirituală a umanității. Țăranul tradițional este văzut ca păstrător autentic al limbii, iar limba, în esența sa, este o formă de spirit, nu doar un instrument de comunicare.

Istoricul Nicolae Iorga considera că limba română este una dintre cele mai trainice mărturii ale continuității poporului român, iar Mihai Eminescu numea limba română „tezaurul cel mai prețios pe care îl moștenesc copiii de la părinți”.

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual la 31 august, în baza Legii nr. 53/2013, care a instituit această zi ca sărbătoare națională. Data este marcată atât în România, cât și în Republica Moldova.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro