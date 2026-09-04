Tineri militari au învățat despre istoria eroilor români la o mănăstire din județul Neamț

Tineri militari au învățat despre istoria eroilor români în cadrul Taberei de Istorie Militară „Urmașii Dorobanților”, desfășurată la începutul lunii septembrie la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din comuna Brusturi, județul Neamț.

Activitatea a fost organizată de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași. Programul urmărește familiarizarea tinerilor militari cu istoria și tradițiile unității, continuatoare a Regimentului 15 Infanterie „Războieni”.

Ediția din acest an a fost dedicată luptelor din 1944. Participanții au ajuns în sectoarele Borta Dracului, Dealul Căprăriei, Bâtca cu Plai și Dealul Arșiței, zone legate de confruntările desfășurate în cadrul „Bătăliei Moldovei”, în perioada aprilie-august 1944.

Programul a început cu o ceremonie militară și religioasă în memoria militarilor căzuți la datorie în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și a militarilor români care și-au pierdut viața în teatrele de operații din Bosnia, Afganistan, Angola și Irak.

Prezentarea istoriei Armatei Române

Participanții au vizitat și memorialul dedicat ostașilor căzuți în zonă, amenajat în apropierea Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”. Tinerilor le-au fost prezentate informații despre luptele purtate aici și despre modul în care memoria militarilor a fost păstrată de comunitatea monahală.

La activități au participat istorici militari, reprezentanți ai Muzeului Militar Național și membri ai Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități din filialele Iași, Neamț, Suceava și Bacău.

Aceștia le-au prezentat tinerilor experiențe și informații despre istoria Armatei Române, de la luptele din cele două războaie mondiale până la participarea militarilor români în misiuni contemporane.

Relația dintre Biserică și Armată

Căpitanul Laurențiu Lepădatu din Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” a subliniat importanța contactului direct cu locurile în care s-au desfășurat confruntările.

„Am rămas plăcut impresionat să văd că sfinții părinți au depus tot efortul pentru ca ostașii căzuți la datorie să fie îngropați creștinește și să li se cuvină respectul necesar pentru sfârșitul obștesc pe care și l-au dat pentru ca această țară să fie în punctul în care se află astăzi”.

„Suntem convinși că uniunea între Biserică și Armată nu poate fi distrusă niciodată și considerăm că prin cunoașterea acestui loc ne ajută pe noi, cei mai tineri, să proiectăm viitorul”, a adăugat cadrul militar.

„Viața lor a continuat prin a noastră”

În cadrul taberei a participat și părintele arhimandrit Siluan Antoci, fostul stareț al așezământului monahal și actualul stareț al Mănăstirii Almaș, care a vorbit despre realizarea memorialului și datoria de a păstra vie amintirea celor căzuți.

„Noi nu uităm niciodată pe cei cărora le datorăm libertatea de a ne ruga și de a trăi pe aceste meleaguri. Viața lor s-a oprit aici și a continuat prin viața noastră”.

Părintele stareț le-a transmis tinerilor militari că experiența locurilor în care s-au desfășurat luptele poate avea un rol formativ: „Locul acesta are puterea aceasta de a transmite ceva. Ce vă va transmite, o să îmi spuneți personal”.

La final, arhimandritul a primit din partea Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” placheta unității, o carte cu un scurt istoric al Regimentului 15 „Dorobanți” și materialul de prezentare al taberei.

Mănăstirea din Brusturi

Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Brusturi, cunoscută și sub numele de „Mănăstirea Eroilor”, a fost ridicată în anul 1992 în memoria miilor de ostași căzuți în luptele desfășurate în pădurile din apropiere în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Inițial schit dependent de Mănăstirea Bistrița, așezământul a fost ridicat la rang de mănăstire în 2007. În perioada 2015-2025, sub stăreția arhim. Siluan Antoci, au fost renovate Monumentul Eroilor, inaugurat muzeul „Memorialul Eroilor 1944” și construit altarul exterior.

Din 15 martie 2026, stareț al mănăstirii este ieromonahul Sofian Munteanu, venit de la Mănăstirea Sihăstria.