Tânără din Thailanda, primită în Biserica Ortodoxă și cununată la Parohia Capra din Capitală

O tânără din Thailanda a primit duminică Taina Sfintei Cununii la Biserica „Sf. Gheorghe” – Capra din Capitală, după ce anterior a fost botezată ortodox și a primit numele Sfintei Eugenia.

Sfânta Taină a Cununiei pentru mirii Eugenia (Thaneeka) Sakulchit și Alexandru a fost oficiată de părintele Bogdan Neacșiu, inspector eparhial la Sectorul Administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și de părintele Claudiu Justinian Jugănaru.

Slujba a fost săvârșită în limbile română și engleză, pentru ca mirii și membrii familiilor lor să înțeleagă semnificația momentului liturgic.

„Pentru Alexandru și Eugenia, Taina Sfintei Cununii a reprezentat începutul unei noi etape a vieții de familie, în cadrul căreia sunt chemați să își întemeieze existența comună pe baza credinței și a iubirii întru Hristos”, a declarat pentru Basilica, pr. Bogdan Neacșiu.

Comuniune și bucurie duhovnicească

Primirea la Ortodoxie și cununia tinerei thailandeze au reprezentat un moment de comuniune și de rugăciune pentru întreaga comunitate.

„Biserica a devenit spațiul în care două culturi s-au întâlnit în jurul aceleiași credințe și al aceleiași bucurii: întemeierea unei noi familii sub binecuvântarea lui Dumnezeu”, a subliniat părintele inspector eparhial.

Preotul Bogdan Neacșiu le-a explicat celor doi miri Evanghelia citită la cununie, accentuând chemarea la iubire, credință și jertfelnicie în viața de familie.

„Prin primirea în Biserica Ortodoxă, urmată de Taina Sfintei Cununii, Eugenia a parcurs două momente fundamentale ale vieții creștine, iar Alexandru a primit, împreună cu soția sa, binecuvântarea Bisericii pentru noul drum al vieții de familie”.

Părintele i-a îndemnat pe cei doi tineri la o trăire în care Dumnezeu să rămână temelia familiei, iar dragostea, răbdarea și rugăciunea să îi însoțească de-a lungul întregului drum împreună, sub ocrotirea Maicii Domnului.

Recent, la Parohia „Sf. Gheorghe” – Capra, au avut loc slujbe de trecere la Ortodoxie pentru tineri adventiști, romano-catolici sau fără apartenență religioasă, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.