Ierarhii Episcopiei Devei și Hunedoarei au sfințit biserica Spitalului de Urgență din Petroșani

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au sfințit marți biserica Spitalului de Urgență din Petroșani.

Lăcașul de cult a primit hramurile Izvorul Tămăduirii, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop și Sfântul Preot Mucenic Ilie Lăcătușu.

Preasfințitul Părinte Nestor a explicat rânduiala liturgică a slujbei de sfințire, prin care lăcașul de cult devine casă a Dumnezeului celui preaînalt, loc de pregustare a Împărăției Cerurilor și spital duhovnicesc unde credincioșii își vindecă sufletul.

În continuare a fost oficiată Sfânta Liturghie la altarul exterior special amenajat din apropierea lăcașului de cult.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit despre virtutea dragostei, cerută de la noi de Mântuitorul Iisus Hristos. Ierarhul a arătat că iubirea și bunătatea inimii sunt considerate cele mai puternice instrumente de vindecare sufletească și trupească.

Recunoștință pentru ctitori

Episcopul Nestor i-a oferit preotului Marius Laurențiu Enache Ordinul „Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop” pentru clerici în semn de apreciere pentru construirea și amenajarea bisericii.

Totodată, Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani, Dr. Alin Vasilescu, managerul Spitalului de Urgență Petroșani, Angela-Claudia Brașoveanu, director financiar a unității medicale, și cei care au contribuit la edificarea lăcașului de cult au primit diplome de cinstire.