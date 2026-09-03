Tabăra de pictură „Sfinți ai Franței primelor veacuri creștine” de la Godoncourt s-a încheiat cu o expoziție la Bordeaux

Parohia Ortodoxă Română din Bordeaux a găzduit, duminica trecută, vernisajul unei expoziții de icoane dedicată sfinților care au adus pentru prima dată cuvântul Evangheliei pe teritoriul Franței. Inițiativa a aparținut Mănăstirii Godoncourt, proiectul fiind realizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași – Secția Artă Sacră.

Evenimentul a marcat finalizarea celei de a treia ediții a taberei de pictură „Sfinți ai Franței primelor veacuri creștine”, organizată de Mănăstirea Godoncourt.

La tabăra din acest an au participat 10 tineri, câștigători ai concursului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași – Secția Artă Sacră.

Viețile sfinților francezi

„Pe parcursul taberei, tinerii au avut ocazia să aprofundeze viețile sfinților din primele veacuri creștine, să alcătuiască icoane inspirate din viața și mărturia acestora, să pășească pe urmele sfinților pe care i-au pictat și să prezinte oamenilor din această regiune munca lor și chipurile sfinților care au trăit aici”, a transmis Maica Doroteea Ștefanache, stareța mănăstirii.

Anul acesta, sfinții studiați au fost în mod special sfinți din Bordeaux și din împrejurimi.

În pregătirea lucrărilor, tinerii au fost îndrumați și sprijiniți de profesorii de la Secția de Artă Sacră a Facultății de Teologie din Iași. Demersul a avut un caracter pluridisciplinar, studenții fiind acompaniați și de colegii lor de la Facultatea de Istorie, care i-au ajutat să aprofundeze contextul istoric și viața sfinților pe care i-au avut ca modele.

Prietenie cu tinerii ortodocși din Franța

„Prin această întâlnire dintre teologie, istorie și artă, tinerii au fost chemați să descopere și să facă cunoscută mărturia sfinților care au luminat aceste meleaguri în primele veacuri ale creștinismului”, a mai declarat stareța Mănăstirii Godoncourt.

Ea le-a mulțumit profesorilor implicați și tinerilor artiști care au participat. Aceștia au avut ocazia să petreacă timp cu tinerii din gruparea Nepsis France.