Mănăstirea Godoncourt susține tinerele talente: Expoziția „Chipuri ale noilor sfinte”, concert caritabil și întâlniri online

Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Godoncourt organizează, în perioada Postului Mare, o serie de întâlniri și expoziții dedicate familiei creștine și sfintelor femei din calendar. Evenimentele se desfășoară în parteneriat cu biserici și instituții din Franța și Europa și implică tineri artiști din România.

Seria de manifestări a început de Ziua Femeii la Parohia Ortodoxă Română „Sf. Andrei” din Basel, Elveția, cu inaugurarea expoziției „Chipuri ale noilor sfinte”, cu portrete în ulei realizate de tânărul pictor Claudiu Macari.

În săptămâna următoare, expoziția a fost itinerată la Paraclisul Catedralei Mitropolitane Ortodoxe Române din Paris, unde inaugurarea a beneficiat de Prezența Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

Săptămâna aceasta, în 22 martie 2026, expoziția „Chipuri ale noilor sfinte” va ajunge la parohia românească din Palaiseau, Franța, iar în 4-5 aprilie la Avignon.

Activități online și pentru tineret

În continuarea colaborărilor cu asociații studențești și de tineret, mănăstirea românească Godoncourt din Franța se implică și în întâlniri online cu tematica „Rugul Aprins”, desfășurate atât în română, cât și în limba franceză, precum și în întâlniri online duminicale cu tema „A fi creștin – un stil de viață”.

De asemenea, Maica Doroteea Ștefanache, stareța mănăstirii, se va întâlni în 24 martie cu copiii de la o grădiniță din Bacău, contribuind la crearea de punți între oameni și comunități. Maica stareță, de formație medic veterinar, le va vorbi copiilor despre un subiect drag lor: prezența animalelor în familie.

În colaborare cu asociații din Franța, în Postul Mare vor fi organizate un atelier de încondeiat ouă și unul de iconografie la Châtillon-sur-Saône.

„Aceste inițiative, desfășurate cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Iosif, aduc împreună comunități din diferite regiuni, promovează valorile creștine și cinstesc rolul sfintelor femei în istoria Bisericii”, a transmis stareța Mănăstirii Godoncourt pentru Basilica.ro.

Eveniment caritabil

În 25 martie 2025, la Iași, Maica Stareță Doroteea Ștefanache va prezenta la concertul caritabil „Suflete al meu”, organizat de Asociația Pelerinii Faptelor Bune în cadrul campaniei „Un acasă mai bun” a postului Radio România Iași.

Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Asociația Culturală Ecouri Artistice și Asociația Pelerinii Faptelor Bune, alături de Mănăstirea Godoncourt și Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, pentru a ajuta familia Bâcă din satul Domnița, comuna Țibana, județul Iași.

Fondurile strânse vor fi folosite pentru reparația casei, haine, alimente și obiecte necesare copiilor la școală sau la grădiniță.

Concertul are loc de la ora 18:00, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii din Iași și este susținut de artiști între care se regăsesc și tineri care au mai fost implicați în evenimentele organizate de Mănăstirea Godoncourt: elevii Juan Luis Jimenez Vînău, Eva Lorena Bătrânu, Sofia Teodora Enoiu și Prof. Sabina Sabareze de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași.

Lor li se vor alătura Corala „Protos” a Protopopiatului Iași 1, dirijată de părintele Teodor Zugravu, Corul Mini Byzantion, dirjat de Adrian Sîrbu și interpretele de muzică tradițională Ana Nuță și Alexandra Matache.

Monahia Doroteea Ștefanache, stareța Mănăstirii Godoncourt din Franța, va fi amfitrioana evenimentului.

Donația minimă este de 50 de lei. Pentru rezervarea locului, click aici.

Foto credit: Mănăstirea Godoncourt