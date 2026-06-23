Tinerii membri Nepsis organizează o Universitate de Vară în sud-vestul Franței

Nepsis Bordeaux organizează, cu sprijinul Nepsis Franța și al Protopopiatului Ortodox Român al Franței, o Universitate de Vară a Tinerilor. Evenimentul va fi găzduit, în perioada 17-21 august 2026, de Centrul Sainte-Croix din Dordogne, în mijlocul naturii, în corturi.

Activitatea se adresează tinerilor ortodocși cu vârste între 18 și 30 de ani.

„Vor fi cinci zile pentru a ne ruga, a ne întâlni și a trăi bucuria comuniunii împreună cu ierarhi, preoți, monahi și monahii, în jurul temei: Bucuria în comuniune. Programul va fi ritmat de Sfânta Liturghie zilnică, rugăciune, conferințe, dialoguri și o ieșire cu caiacul, pentru a crea legături vii între tinerii din toată Mitropolia”, transmit organizatorii.

Deoarece organizatorii își doresc ca participarea să fie accesibilă pentru cât mai multor tineri, inclusiv celor cu resurse mai limitate, Nepsis Franța a lansat și o strângere de fonduri pe platforma HelloAsso.

„Fiecare dar, chiar și mic, ne ajută să acoperim cazarea, mesele, activitățile și un fond de solidaritate pentru participanții aflați în dificultate”, transmit reprezentanții Protopopiatului Franței.

Tinerii au realizat un clip promoțional despre această tabără duhovnicească:

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Sursa foto: Spiritualitespourlaterre.org