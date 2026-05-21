Starețul de la Schitul Darvari ne învață cum să nu pierdem încredințarea că Dumnezeu ne iubește

În cuvântul de învățătură de sărbătoarea Înălțării Domnului, Protos. Arsenie Irimiea, starețul de la mănăstirea bucureșteană Schitul Darvari, a meditat pe marginea bucuriei simțite de ucenici după ce s-au despărțit de Domnul înălțat la cer.

„Domnul îi binecuvânta și, pe când îi binecuvânta, îi abandona, Se înălța la cer, la Tatăl. Dar, culmea, acest abandon naște în ei bucurie”, a observat părintele stareț.

„Au plecat cu bucurie mare, conștienți fiind de ceva: orice aș face pe pământ, orice lucrare aș avea, lucrarea principală pe care Dumnezeu o are față de mine și pe care eu nu o înțeleg și nu o lucrez deloc, este că mă iubește.”

Nevoia de validare a relației cu Dumnezeu

Pierderea încredințării că Dumnezeu ne iubește se naște prin acumulări lente, prin rugăciunea pe care o consideri neascultată, prin boală, prin pierderi, prin nedreptate și prin eșec repetat, a continuat părintele protosinghel.

El a amintit de oamenii care simt uneori nevoia de validare în relație, întrebându-și perechea: Mă iubești?

Această nevoie permanentă de dovadă a iubirii celuilalt este lipsă de încredere, iar libertatea celuilalt de a nu-și afirma permanent iubirea naște în acești oameni teama de abandon. Omul se comportă adesea astfel și în relație cu Dumnezeu, a precizat părintele stareț.

„Omul este rănit în adâncul său de această credință că Dumnezeu nu-l iubește până la capăt din pricina păcatelor și a rănilor sale. Aș vrea să vă zic că acesta este un gând eretic. Și aș zice de aici, din fața altarului: Anatema! acestui gând, care nu e născut nici de mintea omului, nici de experiența lui, ci, aș zice, numai și numai de demon.”

A simți versus a fi încredințat

„Prezența adevărată este mult mai profundă și ține de încredințarea mea că Dumnezeu mă iubește și că iubirea Lui nu dispare atunci când nu o mai simt sau când păcătuiesc”, a explicat Protos. Arsenie Irimiea.

„Este o diferență între a simți iubirea lui Dumnezeu și a rămâne încredințat de iubirea lui Dumnezeu”, a subliniat starețul.

„Simțirea ta e schimbătoare. E dependentă de fluctuațiile propriei stări interioare. Pe când încredințarea e convingerea care nu se mai lasă condusă de emoție.”

„Cum să fac, Doamne, să trec de la emoție la încredințarea că Tu mă iubești?” s-a întrebat retoric părintele stareț.

Program duhovnicesc în trei pași

Răspunsul l-a dat schițându-le credincioșilor un scurt program duhovnicesc în trei pași, de testat în cele trei zile de la Înălțarea Domnului și până în Duminica a 7-a după Paști:

  • „Unu: Să nu mai confund starea mea interioară cu adevărul despre Dumnezeu. Starea mea de acum e reală, da, dar nu e criteriul ultim al iubirii lui Dumnezeu. Chiar dacă eu nu mă suport, totuși să știți că Dumnezeu suportă și iubește ceea ce eu urăsc în mine.”
  • „Doi: Să-mi curăț imaginea despre Dumnezeu, să mă întorc zilnic la chipul real al lui Hristos, prin citirea zilnică a Scripturii. Puteți să începeți cu următoarea rugăciune: Doamne, Te-am răstălmăcit. Acum voi citi Scriptura.”
  • „Și trei: Să rostesc rugăciuni filiale. Adică, iubiți credincioși, după ce te-ai săturat de smiorcăială și de plâns și de autoflagelare, să te rogi lui Dumnezeu ca un fiu.”

„Așa se naște încredințarea în dragostea lui Dumnezeu”, a subliniat starețul de la Schitul Darvari.

„Și veți trăi, dacă faceți asta până duminică, ce au trăit ucenicii când au plecat de pe platoul acela unde Domnul S-a înălțat la cer: s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.”

Sărbătoarea Înălțării Domnului a coincis anul acesta cu hramul Mănăstirii Schitul Darvari: „Sf. Împ. Constantin și mama sa, Elena”. Sfântul lăcaș are rang de Paraclis Patriarhal.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

