Șezătoarea, readusă la viață la Casa Memorială „Iuliu Maniu”: Intrare gratuită

Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin, Sălaj, organizează sâmbătă o șezătoare, prin care își propune să readucă în atenția publicului spiritul întâlnirilor de altădată, când oamenii satului se adunau seara să lucreze împreună, să povestească și să transmită obiceiurile din generație în generație.

Momentul este organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și de Casa Memorială „Iuliu Maniu”, iar accesul publicului va fi gratuit. Programul se va desfășura sâmbătă, 29 august, între orele 17:00 și 23:00.

„Casa Memorială „Iuliu Maniu” este ea însăși un spațiu al memoriei, profund legat de istoria Bădăcinului și de identitatea comunității. În acest cadru, tradițiile nu sunt privite doar ca elemente ale unui trecut îndepărtat, ci ca parte a unei moșteniri care poate fi cunoscută, povestită și transmisă mai departe”, se precizează într-un comunicat publicat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

Peste 165 de obiective rurale din România și Republica Moldova participă, în data de 29 august, la Noaptea Muzeelor la Sate.

Iuliu Maniu (1873-1953)

Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873 – 5 februarie 1953) a fost unul dintre cei mai importanți oameni politici români ai secolului al XX-lea. Născut la Bădăcin, în județul Sălaj, într-o familie de intelectuali greco-catolici, a studiat dreptul la Cluj, Budapesta și Viena. A jucat un rol central în realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, fiind președinte al Consiliului Dirigent al Transilvaniei.

De trei ori prim-ministru al României (1928–1930, 1930 și 1932–1933) și lider al Partidului Național Țărănesc, a rămas un simbol al democrației și al moralității politice. Arestat de regimul comunist în 1947 în urma înscenării de la Tămădău, a fost condamnat la închisoare pe viață și a murit în penitenciarul de la Sighet.

Casa Memorială „Iuliu Maniu”

Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin (Dealul Țarinei) este un monument istoric și un spațiu al memoriei, legat de marele om de stat. Construcția a fost începută la sfârșitul secolului al XIX-lea de tatăl său, Ioan Maniu, și a fost extinsă ulterior de către familie.

După arestarea lui Maniu în 1947, imobilul a fost confiscat de comuniști și folosit succesiv ca depozit de îngrășăminte, tabără de pionieri și cămin, suferind degradări severe.

Declarată monument istoric în 1991 și restaurată între 2015 și 2019, casa a fost inaugurată oficial pe 12 noiembrie 2019.

Astăzi funcționează ca muzeu memorial, administrat în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, și găzduiește evenimente culturale care păstrează vie moștenirea lui Iuliu Maniu.

Foto credit: noapteamuzeelor-la-sate.ro