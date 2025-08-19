Peste 50 de muzee și colecții și-au anunțat participarea la „Noaptea muzeelor la sate” 2025

Peste 50 de muzee și colecții și-au anunțat participarea la a treia ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor la Sate”, manifestare care are ca obiectiv transformarea spațiilor culturale din mediul rural în locuri de întâlnire, dialog și descoperire.

Cea de-a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate va avea loc pe 6 septembrie, în cadrul a cinci ecosisteme culturale din comunități rurale autentice. Vizitatorii vor explora instalații literare temporare, create cu sprijinul Editurii Litera, celebrând Ziua Internațională a Cititului Cărților.

„Această intervenție culturală capătă o semnificație în plus în contextul în care ea va avea loc în comunități rurale, unde consumul de carte este limitat, bibliotecile sunt rare, iar librăriile lipsesc. Vizitatorii vor putea lua acasă cu ei o carte, un fragment viu din acest eveniment al Nopții Muzeelor la Sate, o amintire ce poate fi păstrată în bibliotecă, în minte și în suflet”, se arată într-un comunicat al organizatorilor, citat de Agerpres.

O carte pentru fiecare

Fiecare participant poate lua gratuit o carte, pentru copii sau adulți, pentru a încuraja lectura în familie și a păstra o legătură vie cu evenimentul, spun organizatorii.

„Noaptea Muzeelor la Sate” este un proiect inițiat de Asociația Da’ De Ce, organizat în parteneriat strategic cu Asociația Centrul Memorial Dr. Gheorghe Telea Bologa și Complexul Național Muzeal ASTRA.

Editura „Litera” este partener cultural al evenimentului.

Muzeele care doresc să se alăture evenimentului pot solicita fișa de înscriere la adresa [email protected]. Aceasta trebuie completată și trimisă, însoțită de fotografii, până cel târziu pe 20 august.

Context muzeal

Noaptea Muzeelor a început, în România, în 2005, fiind adaptarea locală a unei inițiative europene.

Evenimentul se desfășoară în mediul urban, ajungând deja la peste douăzeci de ediții. „Noaptea muzeelor la sat” extinde această manifestare și în mediul rural.

Prima ediție a „Nopții muzeelor la sate” a avut loc în 2023.

Foto credit: Noaptea Muzeelor la Sate