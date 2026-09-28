Galerii Foto

Săptămâna în imagini: 21– 27 septembrie 2026

Mircea Florescu
Adaugă Basilica, sursa ta preferată în Google

De la slujbe și momente de sărbătoare, la activități dedicate copiilor și tinerilor, la clipe care surprind frumusețea ortodoxiei, săptămâna trecută a oferit numeroase cadre memorabile din viața Bisericii.

Vă invităm să descoperiți o nouă retrospectivă în imagini din perioada 21-27 septembrie 2026.

Sărbătoare, rugăciune și viață liturgică

Sfânta Liturghie la Sărbătoarea Punerii în raclă a moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul – Mănăstirea Putna, 25 septembrie 2026. Foto: Sabin Simota
Resfințirea bisericii din Parohia Perișor, jud. Bistrișa Năsăud, 27 septembrie 2026. Foto: Mitropolia Clujului / Vasile Mîrzan
Tinerii din Posmuș, jud. Bistrișa Năsăud, au participat la resfințirea Bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”. Foto: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Episcopul militar de Lipljan, Dositei, a oficiat Sfânta Liturghie la Academia Militară. Foto: Facebook / Arhiepiscopia TV
Nașterea Maicii Domnului sărbătorită în Patriarhia Georgiei, 21 septembrie 2026. Foto: Patriarhia Georgiei
Ierarhi, preoți și credincioși prezenți la sfințirea catedralei din Verona, Italia. Foto: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
Colivă cu chipul Sf. Antim Ivireanul la mănăstirea ctitorită de el în București, 27 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene
PS Varlaam binecuvântează credincioșii la Mănăstirea Antim, 27 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene

Copii, tineri și lucrarea socială a Bisericii

Copiii s-au așezat în formă de cruce pentru a spune o rugăciune. Foto: Facebook / Ioan Nemtanu
PS Benedict alături de copiii de la Gradinița Licurici din Zalău. Foto: Facebook / Grădinița „Licurici” Zalău
Elevii din mai multe școli din jud. Neamț au participat la evenimentul cultural-educativ „Episcopul Melchisedec și Grădina de Copii – Începem Școala Împreună”, 26 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Așezământului pentru copii orfani din Dorolea. Foto: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Două generații – Ioan și Ierodiac. Iustinian Stoica, la Mănăstirea Dervent. Foto: Protos. Sofronie Bobaru
Tinerii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) la a șaptea ediție a Marșului pentru Viață pe biciclete. Foto: ATOS

Patrimoniu, artă și fotografii diverse din lumea ortodoxă

Catedrala Patriarhală sub lumina lunii. Foto: BASILICA / Arhid. Nicolae Iftimiu
Biserica din Porto Lagos, Grecia. Foto: Rafail Georgiadis
A început reamenajarea zonei din vecinătatea Catedralei Naționale. Foto: Primăria Municipiului Bucureşti
Paraclisul Centrului Episcopal al Europei de Nord, Stockholm, 24 septembrie 2024. Foto: Episcopia Europei de Nord
Mănăstirea Comanca – aflată la 3 km de centrul orașului Băile Olănești. Foto: BASILICA / Mircea Florescu
În lumina sfeșnicului. Foto: Facebook / Εκκλησιαστικά Νέα ν. Κιλκίς
Liniște și rugăciune la Mănăstirea Dervent, jud. Constanța. Foto: Protos. Sofronie Bobaru
Patriarhul Daniil al Bulgariei în vizită la Ierusalim, 27 septembrie 2026. Foto: Facebook / Patriarhia Ierusalimului
Pictura bisericii din Parohia Icușești, jud. Neamț. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Fotografia săptămânii:

Credincioșii își întind mâinile primească binecuvântarea Patriarhului Shio al III-lea în timpul vizitei sale în Batumi. Foto: Eparhia de Batumi și Lazeti

❤️ Postarea preferată de cititorii noștri pe Instagram
Aceasta este fotografia care a adunat cele mai multe reacții pe contul nostru de Instagram în săptămâna trecută:

Fotografia ta poate apărea în „Săptămâna în imagini”

Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email  ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

Distribuie
Pe același subiect

Abonează-te la Binele de știut

Newsletterul Basilica va aduce săptămânal în inbox vești din viața Bisericii

Flux de știri
Patriarhul României
Alte știri
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5