Săptămâna în imagini: 21– 27 septembrie 2026

De la slujbe și momente de sărbătoare, la activități dedicate copiilor și tinerilor, la clipe care surprind frumusețea ortodoxiei, săptămâna trecută a oferit numeroase cadre memorabile din viața Bisericii.

Vă invităm să descoperiți o nouă retrospectivă în imagini din perioada 21-27 septembrie 2026.

Sărbătoare, rugăciune și viață liturgică

Copii, tineri și lucrarea socială a Bisericii

Patrimoniu, artă și fotografii diverse din lumea ortodoxă

Fotografia săptămânii:

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Aceasta este fotografia care a adunat cele mai multe reacții pe contul nostru de Instagram în săptămâna trecută:

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Istoria pe răzătoare | Emanuel Iavorenciuc (@istoriaperazatoare)

Fotografia ta poate apărea în „Săptămâna în imagini”

Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.