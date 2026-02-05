Prevenția salvează vieți: Campania „Sănătate pentru Sate” s-a întors într-o comunitate din județul Prahova

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au revenit, sâmbătă, în localitatea Cioceni, județul Prahova, unde au desfășurat o nouă acțiune a campaniei „Sănătate pentru Sate”.

Astfel, cetățenii au beneficiat de consultații gratuite oferite de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie, chirurgie generală, medicină internă și ginecologie.

De asemenea, pacienții au avut acces la investigații EKG și ecografii. Mai multe femei din localitate au efectuat gratuit testul Babeș-Papanicolau.

Dr. Camelia Sărățeanu a subliniat faptul că prevenția este foarte importantă.

„Știm cu toții că a preveni este mult mai important decât a trata. Ar fi ideal să existe posibilitatea de a face un EKG pentru a descoperi afecțiuni cardiace, o ecografie sau câteva analize uzuale. Din păcate, foarte mulți pacienți ajung târziu, chiar și la medicul de familie, cu atât mai mult la medicul specialist”, a afirmat medicul.

Beneficiile prevenției în mediul rural

Dr. Maria Manuela Răvaș, medic specialist chirurgie generală, a completat, afirmând că multe probleme ar putea fi prevenite prin controale regulate.

„În mediul rural, cele mai frecvente probleme sunt icterele biliare, afecțiunile renale și cele ginecologice. Multe dintre complicațiile chirurgicale ar putea fi prevenite dacă pacienții s-ar prezenta mai devreme la control medical”, a declarat cadrul sanitar.

Dănuț Prună, voluntar coordonator al Paraclisului Catedralei Naționale, a menționat rezultatele benefice ale efectuării testului Babeș-Papanicolau.

„Mulți oameni din sate, mai ales bătrânii, suferă de afecțiuni cronice și nu ajung ușor la medic. Campania Sănătate pentru Sate îi sprijină concret, prevenind complicațiile grave și oferind acces la diagnosticare și tratament. De când am demarat campania de prevenire și depistare a cancerului de col uterin și am integrat-o în Sănătate pentru Sate, 90 de persoane au fost diagnosticate cu leziuni precanceroase, prin testul Babeș-Papanicolau efectuat gratuit”, a precizat Dănuț Prună.

Un serviciu public excepțional

Această nouă acțiune a campaniei „Sănătate pentru Sate” s-a desfășurat cu sprijinul parohiei din localitate.

În acest sens, părintele paroh Dumitru Lazar a subliniat cât de vitală este acest gen de acțiune, în special pentru oamenii care nu se pot deplasa.

„Campania Sănătate pentru Sate este foarte importantă, în mod special pentru comunități mai mici, cum este și cea de la Cioceni, unde actul medical poate fi, de multe ori, un lux, chiar și în mileniul trei. Majoritatea oamenilor se deplasează mai greu la oraș, către centrele unde pot face mai multe investigații medicale. Faptul că cineva vine la ei acasă și le oferă aceste servicii gratuit este, cu adevărat, un lucru excepțional”, a transmis preotul.

O campanie cu mii de beneficiari

Prof. Adriana Dorina Lazar, director al Școlii Gimnaziale Cioceni, și-a exprimat recunoștința pentru această acțiune.

„Este o oportunitate pentru oameni să beneficieze de serviciile atâtor medici, din atât de multe specialități, cum au fost astăzi. Suntem foarte recunoscători voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului și, în același timp, ne bucurăm că am putut fi gazdele lor cu prilejul acestui fericit eveniment”, a declarat cadrul didactic.

Campania „Sănătate pentru Sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății.

Până în prezent, au fost organizate 153 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 17.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale

