Patriarhia Română, premiată pentru campania „Sănătate pentru sate”

Patriarhia Română a fost premiată la Gala „Ana Aslan – Excelența în geriatrie” pentru campania „Sănătate pentru sate”. Evenimentul s-a desfășurat în data de 11 octombrie la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila.

Premiul pentru activități desfășurate de entități religioase în sprijinul vârstnicilor a fost acordat Patriarhiei Române, pentru campania amintită, care organizează caravane medicale și oferă consultații gratuite, aducând sprijin medical, în special persoanelor vârstnice.

La primirea premiului, Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a mulțumit pentru recunoașterea muncii desfășurate de voluntari în ultimii 10 ani.

„Această campanie a luat naștere ca răspuns la oamenii care veneau la Catedrala Națională pentru spovedanie sau sfaturi duhovnicești, iar Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru a observat dificultățile cu care se confruntau, în special legate de sănătate, și a inițiat această campanie pentru a fi aproape de fiecare om”, a spus Dănuț Prună.

Până în prezent, campania a ajuns la peste 17.000 de beneficiari prin 150 de acțiuni în 13 județe, oferind consultații medicale și sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie.

În cadrul aceleași campanii, a fost dezvoltată și componenta de prevenție și educație pentru sănătate, care a organizat 78 de acțiuni, beneficiind aproximativ 18.000 de persoane, și care a adus informații despre igienă, nutriție, prevenția bolilor și lecții de prim-ajutor, răspunzând astfel lipsurilor de educație sanitară constatate în teren.

Gala „Ana Aslan”

Gala a reunit reprezentanți ai mediului medical și academic, iar alte premii au fost acordate pentru cercetare în geriatrie, inițiative educaționale, bune practici în îngrijirea vârstnicilor, voluntariat și mass-media dedicată seniorilor.

Evenimentul a fost organizat de Fundația Ana Aslan, în parteneriat cu autoritățile locale din Brăila și alte instituții, pentru a păstra vie moștenirea savantei Ana Aslan, pionier al geriatriei la nivel internațional.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale