Studenți din România și Bulgaria au participat la Școala de Vară CULT de la Craiova

Studenți din România și Bulgaria au participat, în perioada 13-17 iulie, la Școala de Vară CULT, desfășurată la Craiova în cadrul proiectului european PROMISE-Hard.

Activitatea a fost organizată prin Facultatea de Teologie din Craiova și a avut ca temă cultura și arta în zona transfrontalieră româno-bulgară. Programul a inclus cinci zile de activități educaționale și practice, desfășurate în limba engleză.

Școala de vară a reunit studenți ai Universității din Craiova și ai Academiei de Economie „D. A. Tsenov” din Sviștov, Bulgaria.

Patrimoniu, artă și spiritualitate

Temele abordate au vizat elemente de conservare și restaurare, istoria artei, spiritualitatea și patrimoniul cultural dezvoltat în jurul lăcașurilor de cult. Participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu noțiuni și metode folosite în restaurarea obiectelor religioase.

Școala de Vară CULT face parte din proiectul „PROMoting IncluSivE and Quality Education through Technology, Leadership and Sport – Hard”, cu acronimul PROMISE-Hard.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg VI-A România-Bulgaria.

PROMISE-Hard urmărește dezvoltarea competențelor studenților și absolvenților din România și Bulgaria, prin cursuri, școli de vară, schimburi de bune practici și investiții în infrastructura educațională și sportivă.

Foto credit: Mitropolia Olteniei