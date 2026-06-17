Facultatea de Teologie din București: Erasmus+ oferă studenților șansa de a cunoaște direct alte tradiții religioase

Cu prilejul Săptămânii Erasmus, care marchează 39 de ani de la lansarea programului european, responsabilul Erasmus+ al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, părintele Alexandru Barna, a evidențiat pentru Basilica.ro beneficiile mobilităților internaționale pentru studenți și cadre didactice.

Preotul a subliniat că programul european facilitează contactul direct dintre universități și comunități academice din diferite țări.

„Programul Erasmus+ al Uniunii Europene are la bază principiul mobilității și al transferului creditelor universitare, ceea ce face ca legăturile dintre centrele universitare din Europa și din țările partenere să fie practice, aplicabile, să permită o cunoaștere mult mai directă a elementelor comune și a celor specifice din diferitele culturi sau experiențe universitare diferite”.

„Studenții pot învăța direct despre celelalte Biserici ortodoxe sau despre celelalte Biserici și comunități religioase, astfel încât tot ceea ce transmitem ca diferențe și asemănări între Biserici și confesiuni în facultate să poată fi experimentat și verificat în mod direct”, a spus pr. Alexandru Barna.

Responsabilul Erasmus+ a evidențiat și alte beneficii ale mobilităților internaționale, unul fiind „șansa de a asimila o limbă străină pe perioada stagiului sau de a beneficia de accesul la biblioteci universitare recunoscute în mediul occidental”.

„Pentru profesori există șansa de a stabili contacte noi, cu multe câștiguri reciproce, atât în zona de predare, dar și în zona de cercetare și dezvoltare bibliografică”.

Stagii inclusiv în Sfântul Munte Athos

Pr. Alexandru Barna a amintit că programul nu se limitează la mobilitățile de studiu, ci include și stagii practice: „Semnalăm faptul că există mai multe tipuri de mobilități, pe lângă cele de studiu, cum ar fi cele de practică, care pot fi realizate și în medii din afara universităților și în afara semestrelor.”

„Studenții pot beneficia chiar și de un stagiu practic de scurtă durată în Sfântul Munte Athos”, a afirmat preotul.

În prezent, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are parteneriate Erasmus+ cu 19 universități din state precum Germania, Belgia, Franța, Bulgaria, Danemarca, Grecia, Portugalia și Turcia. Totodată, instituția pregătește noi parteneriate cu universități din Lille, Atena și Konya și urmărește reluarea colaborărilor cu facultăți din Regatul Unit.

„Este deosebit de important ca studenții să conștientizeze beneficiile unor astfel de mobilități, atât cele de studiu, cât și cele practice”, a subliniat părintele.

Erasmus+

Programul de burse „Erasmus” a fost instituit de Uniunea Europeană în 1987 și are ca scop promovarea cooperării între universități și instituțiile de învățământ superior din întreaga Europă.

Alegerea denumirii programului se referă la Erasmus din Rotterdam, un important savant și conferențiar în perioada Renașterii, care a călătorit mult în Europa pentru a preda și a studia la o serie de universități.

Din anul 2014, pe baza denumirii de Erasmus, UE creează un program global unic pentru educație, formare, tineret și sport cu numele de Erasmus+, care sprijină mai multe sectoare decât cel inițial, al învățământului superior.

De la începutul programului, peste 16 milioane de persoane au participat la programele Erasmus+. Potrivit Comisiei Europene, peste 357.000 de tineri români au beneficiat de burse Erasmus de la aderarea României la Uniunea Europeană, în anul 2007 și până în prezent.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu