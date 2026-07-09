Mănăstirea românească din Mono, Ontario, va găzdui o nouă întâlnire panortodoxă a tinerilor din Canada

La începutul Postului Adormirii Maicii Domnului, Mănăstirea Ortodoxă Română „Sf. Cruce” și „Sf. Efrem cel Nou” din provincia canadiană Ontario organizează un pelerinaj cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Gherontissa și o nouă întâlnire panortodoxă a tinerilor din Canada.

Evenimentele vor avea loc în zilele de 31 iulie și 1 august, în prezența Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei.

Manifestările încep cu vecernia din seara zilei de 31 iulie, oficiată de la 18:30, urmând ca ziua de 1 august să înceapă la 08:00 cu Utrenia și Sfânta Liturghie, urmate de agapa frățească.

Procesiunea cu icoana va avea loc în aceeași zi, la ora 14:00, după care, de la ora 15:00, va avea loc Întâlnirea Panortodoxă a Tinerilor Adulți din Canada.

Invitații evenimentului sunt: Arhim. Dionisie Ignat, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Albac – județul Alba; Pr. Dragoș Andrei Giulea, profesor de teologie la Concordia University și preot la Biserica „Sf. Gheorghe” și „Sf. Ier. Andrei Șaguna” din Windsor – Ontario; Adrian Sîrbu, lector universitar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și fondatorul Corului Academic Byzantion; Mădălina Enache, psalt.

Mănăstirea Mono este situată la adresa 308328 Hockley Rd., Mono, Orangeville, Ontario L9W 6N4. Ierom. Policarp, starețul sfântului așezământ, îi îndeamnă pe pelerini să-și anunțe sosirea sunând sau trimițând SMS la numărul de contact: +(226)200-1074 (main #).

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Foto credit: Facebook / Holy Cross Orthodox Monastery – Mono