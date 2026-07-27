Moment istoric: Va fi sfințită biserica reconstruită la Boian, în cea mai veche comunitate românească din Canada

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” au anunțat data și programul sfințirii noii biserici a celei mai vechi comunități ortodoxe române de pe teritoriul canadian: biserica Parohiei Boian din Provincia Alberta.

Parohia Boian, întemeiată cu 128 de ani în urmă de emigranți români originari din localitatea nord-bucovineană cu același nume, este una dintre cele mai vechi comunități românești de pe întreg teritoriul nord-american.

După ce vechea biserică, datând din 1905, a ars în 2023, Parohia Boian din Alberta, Canada, a reconstruit-o după un plan îmbunătățit: suprafață cu 50% mai mare, încălzire eficientă din punct de vedere energetic și accesibilitate îmbunătățită.

Programul sfințirii bisericii va coincide cu cel al hramului comunității.

Program

Vineri, 14 august

17:00 – Vecernia și Slujba Prohodului Maicii Domnului

Sâmbătă, 15 august

09:00 – Slujba de sfințire a noii biserici

10:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

Contact

Pr. Paroh Gheorghe Ioan Petrovan

Tel.: +1 (587) 337-6228

+1 (587) 337-6228 Email: [email protected]

Adresă: Township Road 562 and Range Road 143, Willingdon, T0B 1S0 Alberta, Canada. Pe Facebook, comunitatea are numele St. Mary Romanian Orthodox Church Boian.

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Foto credit: Facebook / Vantage Builders Ltd. (deschidere articol)