ASKetica: Portalul Doxologia va lansa o serie video despre frământările cotidiene ale vieții creștine

Portalul Doxologia a anunțat lansarea unui proiect video-serial menit să ofere răspunsuri profunde și practice la întrebarea: „Cum se mai poate vindeca de patimi omul de astăzi?”.

ASKetis a început dintr-un îndemn fundamental al Patericului: „Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească!”. De aici și titlul, „ASKetica”, un joc de cuvinte între verbul englezesc „ask” (a întreba) și „etică” (principiile morale care ne ghidează viața).

Seria îl are drept invitat pe protosinghelul Sofian Costea, care va aborda temele propuse dintr-o perspectivă multidisciplinară, părintele având studii în Teologie, Drept și Psihologie. Deși este nevăzător din naștere, a parcurs acest impresionant traseu academic.

Fiecare întâlnire video, cu o durată de aproximativ 15-20 de minute, va fi structurată pentru a parcurge clar temelor propuse, începând cu o poveste introductivă – inspirată din viața cotidiană, din actualitate sau din Pateric – care ilustrează patima discutată.

Tema va fi analizată prin definirea impactului său asupra omului contemporan și prin explorarea rădăcinilor duhovnicești în lumina Sfintei Scripturi și a învățăturii Sfinților Părinți.

Episodul se încheie cu propunerea unor soluții practice și pași concreți pentru vindecarea sufletului și cultivarea virtuților.

