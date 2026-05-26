Eveniment pentru tineri la Arad: Protos. Sofian Costea a explicat ce înseamnă „mucenicia modernă”

„Există și o formă de mucenicie modernă”, a explicat sâmbătă protosinghelul Sofian Costea de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, în cadrul unui eveniment dedicat tinerilor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

În mesajul adresat participanților, părintele Sofian Costea a subliniat că mărturisirea credinței presupune și asumarea unor neînțelegeri din partea celor din jur.

„Suportăm, și nu de puține ori din partea casnicilor noștri, cum zice Hristos, atacuri de genul: Iar te duci la biserică?, Iar îți manifești habotnicia?, Iar ești demodat sau demodată?, Iar nu mai ești la modă în această lume?, Ce cauți la biserică? sau Ești tânăr, trăiește-ți viața, trăiește clipa”.

„Forma de mucenicie modernă, pentru slujitorul care propovăduiește, este linșajul mediatic, iar pentru ceilalți credincioși, atacurile și ironiile celor din jur”, a adăugat Protos. Sofian Costea.

Părintele protosinghel a explicat că astfel de reacții nu trebuie privite ca motive de descurajare, ci ca încercări pe care credinciosul le poate transforma în prilej de întărire duhovnicească: „Ori de câte ori există astfel de ofensivă împotriva noastră, să știm că suntem pe calea dreaptă”.

Credința este calea spre a depăși încercările

În continuare, părintele Sofian Costea a evidențiat modul în care credința îl poate ajuta pe om să depășească încercările vieții, arătând că răspunsul la provocările lumii contemporane nu este izolarea sau deznădejdea, ci apropierea sinceră de Dumnezeu.

„Care e salvarea dreptslăvitorului creștin? Să te ții strâns de poala hainei lui Hristos și să-I spui tot timpul: Doamne, singur nu pot să fac față, singur n-am cum să mă descurc în hățișul atât de complex și de complicat al acestei lumi”.

Protosinghelul a explicat că omul are nevoie de sprijinul lui Dumnezeu pentru a merge înainte și pentru a păstra vie nădejdea, chiar și atunci când drumul pare greu de parcurs: „Ajută-mă Tu, dă-mi Tu puterea să merg înainte, călăuzește-mă Tu, oferă-mi mai multă credință, dă-mi ancora nădejdii de care să mă agăț”.

„Dă-mi haina cea mai frumoasă, nepătată, pe care o spăl la Spovedanie, ca să-mi recapăt frumusețea dobândită la Botez”.

Părintele protosinghel Sofian Costea, nevăzător din naștere, este cunoscut pentru activitatea sa misionară și pentru întâlnirile dedicate tinerilor, în cadrul cărora abordează teme legate de credință, familie și provocările societății contemporane.

