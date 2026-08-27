Protopopiatul Bacău va lansa un program de educație și formare pentru 800 de tineri

Protopopiatul Bacău va lansa un program de educație și formare destinat unui număr de 800 de tineri cu vârste între 14 și 25 de ani, axat pe formarea unor repere pentru viața personală și comunitară.

Proiectul „Discernământ – Program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane (ITOB 2026)” urmărește să ofere instrumente practice pentru situații din viața de zi cu zi.

Printre temele abordate se numără comunicarea în familie, presiunea anturajului, prevenirea dependențelor, adoptarea unui stil de viață sănătos și stabilirea unor obiective personale.

Inițiativa continuă preocuparea Protopopiatului Bacău pentru formarea tinerei generații. În 2025, instituția a derulat un proiect similar, prin care peste 1.100 de copii și tineri au participat la activități educaționale, ateliere și conferințe.

Potrivit datelor colectate în cadrul proiectului anterior, 62% dintre participanți au declarat că nu au avut sau au avut foarte rar acces la programe de educație non-formală de acest tip, iar peste 82% au indicat nevoia de sprijin pentru organizarea unor asemenea activități în propriile comunități.

Program pentru educație și viitor

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău, în baza Legii nr. 350/2005. Colaborarea cu Protopopiatul Bacău a fost încheiată în data de 19 august, în cadrul ședinței solemne a instituției, la care a participat părintele protopop Eugen-Ciprian Ciuche.

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a evidențiat într-o postare pe pagina de Facebook rolul colaborării dintre administrația publică și organizațiile implicate în viața comunității.

„Rolul unei administrații responsabile este și acela de a susține oamenii care aleg să facă bine. Pentru că, atunci când instituțiile și societatea civilă își unesc resursele și experiența, putem ajunge mai aproape de cei care au nevoie de noi și putem construi comunități în care nimeni să nu fie lăsat în urmă”.

Prevenirea izolării persoanelor vârstnice

În aceeași sesiune de finanțare, Asociația „Treime de Arhierei”, în colaborare cu Protopopiatul Bacău, va derula, între 1 septembrie și 31 octombrie, proiectul „Vârsta senectuții, Vârsta activă – rețea de cluburi comunitare pentru prevenirea izolării sociale a persoanelor vârstnice din județul Bacău”.

Inițiativa urmărește dezvoltarea unei rețele de 15 cluburi comunitare, în cadrul cărora persoanele vârstnice vor putea participa la activități de socializare, informare și implicare în viața comunității.

Proiectul pornește de la experiența unei rețele existente de 26 de centre de socializare pentru vârstnici dezvoltate în județ în ultimii ani și prevede, între altele, deschiderea a cinci centre noi.

Programul include cel puțin 30 de activități și vizează peste 500 de beneficiari direcți. Totodată, preoții implicați în lucrul cu persoanele vârstnice vor beneficia de sesiuni de formare și perfecționare metodică, urmând să fie elaborat și un ghid pentru activitățile dedicate seniorilor.

Foto credit: Magnific