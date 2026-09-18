Arhiepiscopia Bucureștilor

Brâul Maicii Domnului va fi adus la Biserica „Sf. Ilie” – Ghencea din București: Program

Alexandra Păvăloi
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Cinstitul Brâu al Maicii Domnului va fi adus de o delegație de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie, la Biserica „Sfântul Ilie” – Ghencea din București.

Credincioșii se vor putea închina zilnic, între orele 08:00 și 22:00, atât brâului, cât și moaștelor Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor Leprosul.

Pelerinajul este organizat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Program

Miercuri, 30 septembrie

07:00 – Slujba Utreniei;
08:00 – Sfânta Liturghie;
09:00 – Întâmpinarea delegației din Grecia cu Brâul Maicii Domnului și așezarea spre închinare;
18:00 – Slujba Vecerniei Mari, unită cu Litia;

19:30 – Prelegere: „Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale” susținută de Chestor de poliție conf. univ. dr. Cătălin Andruș – Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București;

Joi, 1 octombrie

08:00 – Slujba Utreniei;
09:30 – Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Răspunsuri liturgice vor fi oferite Corul „Sfânta Muceniță Tatiana, Diaconița”;
17:00 – Slujba Vecerniei Mari, unită cu Litia;
18:30 – Prelegere: „Rolul esențial al familiei în educarea copiilor” susținută de prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul Academiei de Studii Economice din București;
19:00 – Concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și sfintelor femei din calendar, susținut de Corul de monahii al Mănăstirii Pasărea, Ilfov;

Vineri, 2 octombrie

07:00 – Slujba Utreniei;
08:00 – Sfânta Liturghie;
18:00 – Taina Sfântului Maslu;
19:30 – Prelegere: „Educație și instrucție. Rolul Bisericii în formarea valorilor creștine” susținută de Mircea Dumitru, Vicepreședintele Academiei Române;

Sâmbătă, 3 octombrie

07:00 – Slujba Utreniei;
08:00 – Sfânta Liturghie;
09:00 – Slujba Parastasului;
18:00 – Slujba Vecerniei Mari, unită cu Litia;
19:30 – Prelegere: „Educație pentru sănătate în familie” susținută de prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor din România;

Duminică, 4 octombrie

08:00 – Slujba Utreniei;
09:30 – Sfânta Liturghie. Răspunsuri liturgice vor fi oferite de Grupul coral „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”;
11:20 – Slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii;
11:30 – Prelegere: „Maica Domnului și sfintele femei – repere pentru familia de astăzi”, susținută de pr. paroh Sebastian Gabor.
18:00 – Slujba Vecerniei Mari, unită cu Litia;
19:30 – Prelegere specială: „Purtând crucea cu zâmbet: Despre jertfă, carieră și fericirea unei familii numeroase” susținută de dr. Cristina Vlad, mamă a 10 copii și absolventă de Medicină Stomatologică, Medicină Veterinară, Cibernetică și Aeronave;
20:00 – Concert de încheiere: Cântări bizantine susținute de Grupul coral „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”.
Pentru informații suplimentare, credincioșii îl pot contacta pe părintele paroh Sebastian Gabor, la numărul de telefon: 0736 053 385.

Brâul Maicii Domnului

Brâul Maicii Domnului a fost adus și în anul 2024 la Parohia Sfântul Ilie – Ghencea. Foto: Facebook / Parohia Sfântul Ilie – Ghencea

Brâul Maicii Domnului este una dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul Adormirii sale.

A fost păstrat inițial de două femei din Ierusalim, iar mai târziu a fost dus la Constantinopol, în timpul împăratului Arcadie (395-408). În ziua de 31 august, a fost așezat într-o raclă și păstrat mai întâi în Biserica Sfinților Apostoli, apoi în Biserica din Vlaherne.

O parte din Cinstitul Brâu se păstrează la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, unde a fost adusă în anul 1522. De-a lungul secolelor, a fost purtat în procesiuni, mai ales în perioade de epidemii și încercări. Una dintre cele mai frecvente minuni ale Brâului Maicii Domnului este ajutorul oferit cuplurilor care nu pot avea copii.

Foto credit: Facebook / Parohia Sfântul Ilie – Ghencea

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