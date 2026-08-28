Primul program de licență în Educație Timpurie din România va fi introdus de Universitatea din Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) introduce, începând cu anul universitar 2026–2027, programul de licență „Educație timpurie”, primul de acest fel din România. Noul program urmărește formarea specialiștilor care vor lucra cu copiii în primii ani de viață, perioadă considerată esențială pentru dezvoltarea lor cognitivă, emoțională și socială.

Programul este organizat de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, iar pentru sesiunea de admitere din luna septembrie sunt disponibile 90 de locuri. Înscrierile se desfășoară în perioada 3–9 septembrie, conform calendarului de admitere al universității.

Potrivit reprezentanților USV, programul răspunde nevoii de profesionalizare a domeniului educației timpurii și alinierii sistemului românesc de învățământ la modelele europene.

Ce oferă studenților noul program?

Studenții vor dobândi competențe privind dezvoltarea copilului, proiectarea activităților educaționale, colaborarea cu familia și comunitatea, precum și organizarea unor medii de învățare adaptate copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară. Planul de învățământ include atât pregătire teoretică, cât și activități practice desfășurate în instituții de educație timpurie.

Universitatea precizează că noul program valorifică experiența acumulată de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în domeniul formării cadrelor didactice și al cercetării educaționale.

După absolvire, absolvenții programului vor putea desfășura activități didactice în creșe și grădinițe din sistemul public sau privat și vor coordona programe educaționale destinate copiilor cu vârste între 0 și 6/7 ani.

Reprezentanții universității consideră că investiția în formarea specialiștilor în educația timpurie contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la creșterea calității actului educațional încă din primii ani de viață.

Ce este educația timpurie și de ce este importantă?

Potrivit UNICEF, educația timpurie cuprinde perioada de la naștere până la vârsta de 8 ani și reprezintă etapa decisivă pentru dezvoltarea cognitivă, socială, emoțională și fizică a copilului. În primii ani de viață, creierul se dezvoltă într-un ritm fără precedent, iar experiențele trăite în această perioadă pun bazele învățării, sănătății și comportamentului de mai târziu.

Investițiile în educația timpurie sunt printre cele mai eficiente modalități de a reduce inegalitățile și de a oferi copiilor un start echitabil în viață. Accesul la servicii de educație și îngrijire de calitate încă din primii ani contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la rezultate școlare și sociale mai bune pe termen lung.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene