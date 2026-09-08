Ziua Internațională a Alfabetizării: Educația susține incluziunea, prosperitatea și protejarea planetei

Ziua Internațională a Alfabetizării este celebrată anual în data de 8 septembrie. În 2026, sărbătoarea marchează 60 de ani de la instituirea de către UNESCO.

Tema din acest an, „Alfabetizarea pentru oameni, planetă și prosperitate”, atrage atenția asupra rolului educației nu doar ca un instrument pentru dezvoltarea individuală, ci și o condiție pentru construirea unor comunități mai incluzive, a unor economii și a unui viitor durabile și sustenabile.

Un drept fundamental

Dincolo de capacitatea de a citi și de a scrie, alfabetizarea contribuie la accesul la alte drepturi și libertăți, la participarea activă în societate și la formarea unor competențe, valori și atitudini necesare unei conviețuiri bazate pe egalitate, solidaritate, toleranță și respect.

De-a lungul ultimelor șase decenii, statele și organizațiile partenere au susținut-o ca drept fundamental și ca element important pentru pace și dezvoltare durabilă.

În pofida progreselor înregistrate la nivel mondial, accesul la educație și dobândirea competențelor de bază rămân provocări majore. Potrivit datelor UNESCO, în 2024, cel puțin 739 de milioane de tineri și adulți nu aveau competențe elementare de alfabetizare.

Situația este problematică și în rândul copiilor. Patru din zece copii nu ating nivelul minim de competență în citire, iar în 2023 aproximativ 272 de milioane de copii și adolescenți nu erau înscriși în sistemul de învățământ.

Datele evidențiază necesitatea continuării eforturilor pentru accesul universal la educație și pentru reducerea inegalităților care împiedică participarea la procesul educațional.

Șase decenii de la prima celebrare

Ziua Internațională a Alfabetizării a fost instituită de UNESCO în 1966, în cadrul celei de-a 14-a sesiuni a Conferinței Generale.

Celebrarea din 2026 oferă prilejul unei evaluări a progreselor realizate în domeniu, în special începând cu anul 2015, dar și al identificării dificultăților care continuă să afecteze milioane de persoane, precum și a unor noi provocări.

UNESCO urmărește să aducă în atenție politici publice, practici și parteneriate care și-au dovedit eficiența în extinderea accesului la educație și în consolidarea competențelor de bază.

Manifestarea globală dedicat Zilei Internaționale a Alfabetizării se desfășoară în perioada 8–9 septembrie, fiind coordonat de organizație împreună cu Guvernul Mexicului.

Programul include ceremonia de acordare a Premiilor Internaționale pentru Alfabetizare, prin care sunt recunoscute inițiative remarcabile desfășurate în diferite regiuni ale lumii.