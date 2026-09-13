Părintele Ioan Pițura, fost vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, a trecut la cele veșnice

Părintele Ioan Pițura a trecut vineri la cele veșnice. Timp de 31 de ani, preotul a fost vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România.

Clericul s-a născut în localitatea Crăciunești, județul Maramureș. Între anii 1963-1968 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, iar în 1972 a obținut licența în Teologie la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu.

În 21 iulie 1968 s-a căsătorit cu Eleonora-Viorica, iar în același an a fost hirotonit preot pentru Parohia Văleni din județul Maramureș, unde a slujit până în 1974. În acel an a fost transferat la Parohia Ucraineană Ruscova, pe care a păstorit-o timp de 47 de ani, până la pensionarea din august 2021.

În timpul slujirii la Ruscova, a coordonat numeroase lucrări. A realizat reparații capitale la biserică, sfințită în 1979, a construit casa parohială în 1981, iar între 1992 și 1998 a coordonat construirea Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Ruscova-Oblaz. În 2015 a început construcția noii biserici parohiale din Ruscova-Centru.

31 de ani în fruntea Vicariatului

Între 1978 și 1990, pr. Ioan Pițura a fost protopop ortodox ucrainean de coordonare, iar în anul 1990 a fost numit vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România.

În cei 31 de ani de slujire ca vicar au fost înființate trei mănăstiri ucrainene și zece parohii, au fost construite 17 biserici, 12 case parohiale și trei case monahale.

Pentru activitatea sa, clericul a primit mai multe distincții bisericești. În 1978 i-a fost acordat rangul de iconom, iar în anul următor cel de iconom stavrofor. În 1999, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a acordat Crucea Patriarhală, iar în 2017 a primit Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” din partea Preafeiricitului Părinte Patriarh Daniel.

Înmormântarea va avea loc luni

Trupul neînsuflețit al părintelui vicar emerit a fost adus duminică la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Ruscova, județul Maramureș, iar de la ora 18:00 va fi oficiată slujba Stâlpilor.

Luni, de la ora 10:00, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va oficia Sfânta Liturghie, iar slujba înmormântării va începe la ora 13:00.

Tot în aceeași zi va fi deschisă o carte de condoleanțe în biserica Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Ruscova, unde cei care l-au cunoscut pe preotul Ioan Pițura vor putea transmite mesaje de pomenire și recunoștință.

Foto credit: Direct MM