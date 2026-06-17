Simulare de incendiu la Seminarul de la Mănăstirea Neamț: Elevii au învățat cum să reacționeze la situații de urgență

Elevii, profesorii și personalul didactic auxiliar și nedidactic de la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Sihăstria au participat marți la un exercițiu amplu de simulare în caz de incendiu. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Obiectivul principal al acestei activități a fost verificarea modului în care comunitatea școlară reacționează în primele minute de la izbucnirea unui eventual incendiu.

Simularea a presupus izbucnirea unui incendiu în timpul desfășurării unui eveniment în sala de festivități a școlii.

Pe lângă reacția elevilor și a profesorilor, a fost testată și capacitatea de răspuns a salvatorilor în cazul unei intervenții într-o zonă atât de importantă din punct de vedere patrimonial și spiritual.

Exercițiul a continuat cu prezentarea tehnicii de salvare și apărare împotriva incendiilor de către pompieri.

„Prevenția este cea mai bună armă în fața unui dezastru, iar să știi cum să îți păstrezi calmul și cum să acționezi ordonat înseamnă, de cele mai multe ori, diferența dintre viață și o tragedie”, au subliniat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

Pompierii le-au explicat tinerilor cum se folosește corect un extinctor în primele secunde ale unui incendiu și au prezentat în detaliu tehnica de intervenție. O atenție deosebită a fost acordată și măsurilor de prim ajutor, esențiale în caz de intoxicație sau arsuri ușoare.

Foto credit: Doxologia