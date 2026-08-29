Peste un milion de români își serbează onomastica de Sfântul Alexandru

Peste un milion de români își serbează onomastica în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului.

Potrivit datelor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), este vorba despre 1.040.251 de persoane, dintre care 601.997 de bărbați și 438.254 de femei.

Dintre bărbații care își serbează onomastica de Sfântul Alexandru, cele mai întâlnite prenume sunt Alexandru – 536.889, Alex – 28.043, Sandu – 12.548, Săndel – 4.994, Alessandro – 4.082 și Alexei – 3.504.

În cazul femeilor, Alexandra este prenumele cel mai răspândit, fiind purtat de 277.610 persoane. Urmează Alexia – 32.773, Andra – 32.342, Alessia – 26.262, Alexandrina – 22.498, Sanda – 18.501, Alesia – 14.062, Sandra – 4.183 și Alessandra – 3.075.

Sfântul Ierarh Alexandru

S-a născut în anul 239, în Calabria, într-o familie creștină. De tânăr a viețuit în singurătate, în rugăciune și post. Ajuns la Bizanț, Sfântul Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, l-a hirotonit horepiscop în anul 314.

În anul 325, Sfântul Alexandru a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, în locul Sfântului Mitrofan, apărând dreapta credință împotriva lui Arie. După moartea Sfântului Mitrofan, Alexandru a devenit Patriarhul Constantinopolului și a continuat să apere credința ortodoxă atât împotriva arienilor, cât și a filosofilor păgâni.

Potrivit tradiției, prin rugăciunea sa, un filosof păgân a rămas fără grai în timpul unei confruntări publice și, văzând puterea lui Dumnezeu, a crezut în Hristos și s-a botezat.

Sfântul Alexandru a trecut la Domnul în anul 337, la vârsta de 98 de ani, după o îndelungată păstorire a Bisericii lui Hristos.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene