Arhiepiscopul Romanului și Bacăului își serbează onomastica în ziua cinstirii Sf. Părinți Ioachim și Ana

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, își serbează onomastica în ziua cinstirii Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana.

Înaltpreasfinția Sa s-a născut în ziua de 29 martie 1954, în comuna Stănița, județul Neamț, primind la botez numele Ilie.

Parcursul său monahal a început încă din tinerețe, când, în perioada 1970–1971, a fost închinoviat la Mănăstirea Sihăstria. A urmat studiile la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din București, pe care l-a absolvit în 1980.

În același an a primit tunderea în monahism la Mănăstirea Bistrița, avându-l naș de călugărie pe arhimandritul Ioanichie Bălan. În 1981 a fost hirotonit ierodiacon de către Patriarhul Teoctist (la acea dată Mitropolit al Moldovei și Bucovinei), fiind hirotesit arhidiacon în anul următor.

Din 1985, a activat la Centrul Eparhial din Iași, unde a îndeplinit mai multe responsabilități, inclusiv pe cea de prim-arhidiacon al Catedralei mitropolitane. În 1990 a devenit secretar al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care era în acel moment Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Studiile doctorale la Paris

În decembrie 1990 a fost hirotonit ieromonah, iar la începutul anului următor a primit rangul de protosinghel.

Între 1991 și 1994 a urmat studiile doctorale la Institutul „Saint Serge” din Paris, sub îndrumarea profesorilor Boris Bobrinskoy și Olivier Clément. Teza sa de doctorat, susținută în limba franceză în 1994, a avut ca temă îndumnezeirea omului în gândirea Sfântului Dumitru Stăniloae.

În 1998 a fost hirotesit arhimandrit, iar în același an a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura Băcăuanul.

În ziua de 1 mai 2000 a fost hirotonit în treapta arhieriei. Odată cu ridicarea Episcopiei Romanului la rang de arhiepiscopie, în anul 2009, a primit rangul de Episcop vicar.

În luna decembrie a anului 2014 a fost ales Arhiepiscop al Romanului și Bacăului. Întronizarea sa a avut loc la 4 ianuarie 2015, în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Proiecte pentru comunitățile din eparhie

În anii de slujire ca arhiepiscop, una dintre direcțiile importante ale activității sale a fost dezvoltarea proiectelor sociale și educaționale.

În plan social-filantropic au fost dezvoltate centre destinate copiilor, vârstnicilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile, între acestea numărându-se centrele Hârja și Lazaret, precum și Centrul „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău.

O atenție deosebită a fost acordată și educației, prin proiectul Școlii „Mușatinii” din Roman și prin programe eparhiale destinate sprijinirii copiilor și prevenirii abandonului școlar.

Totodată, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au fost derulate proiecte de construire și restaurare a lăcașurilor de cult și de valorificare a patrimoniului bisericesc. Între proiectele de amploare se numără reabilitarea și extinderea Spitalului Precista Mare din Roman, monument istoric.

Activitatea pastorală a fost completată de programe destinate familiilor și comunităților vulnerabile, între care se află și inițiativa „Un tătic în cer, un părinte pe pământ”, adresată familiilor preoților trecuți la Domnul.