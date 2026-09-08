Noua parohie românească din Birmingham și-a sărbătorit pentru prima dată ocrotitorii

Noua parohie românească din Birmingham i-a sărbătorit duminică, pentru prima dată, pe Sfinții Ioachim și Ana, ocrotitorii lăcașului de cult.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu prilejul hramului sărbătorit anticipat.

Ierarhul a explicat Pilda nunții fiului de împărat și a vorbit despre chemarea omului la comuniunea cu Dumnezeu prin Sfânta Liturghie: „Astăzi, suntem cu toții chemați la nunta nunților, la nunta lui Hristos cu omenirea”.

„Suntem fii ai Împăratului”

Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat și caracterul universal al chemării la mântuire: „Evanghelia ne lasă de înțeles că mai este loc în veșnica Împărăție, la masa Împăratului și în ceata celor iubiți ai Mirelui, unde sunt chemate toate neamurile, spre a gusta din taina credinței și a bunei vestiri”.

„Ajungând și trăind vie Dumnezeiasca Liturghie, intrăm în Casa lui Dumnezeu pe Care, în taina nunții celei veșnice, îndrăznim fără de osândă să-L chemăm pentru veșnicie: Tatăl nostru! Nu mai suntem orfani, suntem fii ai Împăratului”.

Ierarhul a subliniat că Domnul este Cel Care ne-a chemat și Care ne așteaptă la ospățul tainic al Nunții celei fără de sfârșit: „Să fim înțelepți și să răspundem cu un da adânc al sufletului, fără a rata șansa vieții”, a îndemnat la final IPS Atanasie.

Predica integrală a Arhiepiscopului Marii Britanii și Irlandei de Nord poate fi citită aici.

Moment important pentru românii din Birmingham

Părintele Nicolae Ștefan Palade, parohul comunității Birmingham, i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru binecuvântarea adusă comunității și pentru slujirea la primul hram al parohiei.

La sărbătoare a participat și Mihaela Savu, consulul general al României la Birmingham, care a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile statului român și Biserică în sprijinirea comunităților românești din Regatul Unit.

„O bucurie deosebita să fim alături de comunitatea românească la primul hram al Parohiei Birmingham 2, în prezența Înaltpreasfințitului Atanasie, a cărui binecuvântare a dat o însemnătate aparte acestui moment de referință pentru comunitatea ortodoxă românească din oraș”, au transmis reprezentanții Consulatului General al României la Birmingham pe pagina de Facebook a instituției.

Parohia Birmingham 2 a fost înființată în luna aprilie a acestui an pentru românii ortodocși din sudul orașului și din localitățile învecinate.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord