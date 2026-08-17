Mitropolitul Antonie l-a pomenit la Mănăstirea Văratec pe ultimul ierarh român de la Bălți înainte de ocupația sovietică

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, a oficiat sâmbătă o slujbă de pomenire la mormântul Episcopului Partenie Ciopron, aflat la Mănăstirea Văratec, județul Neamț.

Episcopul Partenie Ciopron a fost ultimul ierarh român care a păstorit eparhia de Bălți înainte de ocupația sovietică din 1944. Momentul a avut loc în timpul vizitei Mitropolitului Antonie la Mănăstirea Văratec și a amintit de continuitatea slujirii românești în nordul Basarabiei.

„Canonicitatea Episcopiei de Bălți vine de la acești mari ierarhi ai Bisericii noastre. Ei, de acolo de sus, ne veghează, ne ocrotesc și ne ajută să slujim lui Dumnezeu și oamenilor”.

Înaltpresfinția Sa a vorbit despre monahul și teologul Partenie Ciopron, ca fiind participant la Războiul de Reîntregire, Episcop al Armatei și păstor al românilor basarabeni din anii celui de Al Doilea Război Mondial. Mai târziu, acesta a fost și episcop al Romanului și Hușilor.

Un exemplu în vreme de război

Episcopul Partenie Ciopron s-a născut în 30 septembrie 1896, în localitatea Păltiniș, județul Botoșani. Tânărul Ștefan Ciopron a participat la luptele de la Oituz, în Primul Război Mondial.

Ulterior, a intrat în monahism, a urmat studii teologice și a obținut doctoratul la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Între 1937 și 1948, Partenie Ciopron a fost Episcop al Armatei, cu reședința la Alba Iulia. În perioada 1941-1944, ierarhul a fost locțiitor al Episcopului Hotinului, cu sediul la Bălți.

El a păstorit clerul și credincioșii basarabeni într-o perioadă marcată de război și de urmările ocupației sovietice. În 1944, după revenirea administrației sovietice, Episcopul Partenie Ciopron a fost silit să se retragă peste Prut.

Ultimii ani din viață i-a petrecut la Mănăstirea Văratec, unde a trecut la cele veșnice în 28 iulie 1980.

Scaunul chiriarhal românesc de la Bălți a rămas vacant până în 2018, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, actualul Mitropolit al Basarabiei, ca Episcop de Bălți, care a continuat lucrarea ierarhilor Visarion Puiu, Tit Simedrea și Partenie Ciopron.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei